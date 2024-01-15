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Стало известно, сколько военных преступлений на сегодняшний день зафиксировано в Украине

15 января 2024 05:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Стало известно, сколько военных преступлений на сегодняшний день зафиксировано в Украине
Российские солдаты на территории Украины. Фото: росСМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

На сегодняшний день в Украине зафиксировали до 120 тысяч случаев российских военных преступлений. Для этого было создано девять региональных подразделений по вопросам военных преступлений.

Об этом сообщает Офис президента Украины со ссылкой на встречу в Давосе советников по национальной безопасности и внешнеполитических советников стран.

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Отмечается, что на сегодняшний день уже сообщили о подозрении 477 лицам, выдвинули обвинения 319 лицам и осудили 77 человек.

"Мы диверсифицировали наши ресурсы и усилия, создав девять региональных подразделений по военным преступлениям, а также специализированные подразделения на центральном уровне: по вопросам сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта, экологического вреда, вызванного войной, и депортации украинских детей", — сообщил Андрей Костин.

Он добавил, что запуск центра - шаг вперед в направлении восстановления справедливости. А финальным шагом станет создание Специального трибунала по преступлению агрессии.

"Крайне важно, чтобы наши совместные усилия были направлены на расширение поддержки трибунала и обеспечение его функционирования", — отметил Генеральный прокурор.

Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин указал, что у прокуратуры есть доказательства того, что Россия применяла для обстрелов Украины ракеты, изготовленные в Северной Корее. Он рассказал подробности расследований атак и результаты экспертиз по происхождению использованного оружия.

суд
преступление
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РФС

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