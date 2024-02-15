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Стало відомо, скільки українських дітей народилося у Польщі у 2023 році

15 лютого 2024 15:16
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стало відомо, скільки українських дітей народилося у Польщі у 2023 році
Ніжки новонародженого на ліжку. Фото: ua.depositphotos.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

2023 року Польща зіткнулася з найнижчими показниками народжуваності з моменту завершення Другої світової війни. З 272 тисяч новонароджених, 12,8 тисячі дітей народилися від українських батьків, що є рекордом серед іноземців.

Про це повідомляє видання ukrayina.pl. у четвер, 15 лютого.

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Статистика народжуваності дітей у Польщі

У 2023 році 257,3 тисячі новонароджених є громадянами Польщі, а 15,4 тисячі немовлят народилися від батьків-іноземців.

Інші країни також представлені серед іноземних новонароджених у Польщі:

  • Білорусь — 775 немовлят;
  • В'єтнам — 188 немовлят;
  • Грузія — 161 немовля;
  • Індія — 160 немовлят;
  • Росія — 141 немовля;
  • Молдова — 111 немовлят.

Чи має новонароджений право стати громадянином Польщі

Дитина, народжена у Польщі, має право на польське громадянство лише якщо хоча б один із її батьків є громадянином країни.

Попри зниження загального рівня народжуваності, кількість новонароджених від батьків-іноземців у 2023 році була найвищою за роки спостереження.

Нагадаємо, Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців. Водночас країна скоротила дію захисту до 30 червня 2024 року.

Кияни здивували вибором незвичайних імен для своєї дитини у 2023 році. Серед найпопулярніших імен були: Пауліна, Арія, Афіна, Нефа, Леслав, Яніслав, Єрофій.

 

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