Стало известно, сколько украинских детей родилось в Польше в 2023 году
В 2023 году Польша столкнулась с самыми низкими показателями рождаемости с момента завершения Второй мировой войны. Из 272 тысяч новорожденных, 12,8 тысячи детей родились от украинских родителей, что является рекордом среди иностранцев.
Об этом сообщает издание ukrayina.pl. в четверг, 15 февраля.
Статистика рождаемости детей в Польше
В 2023 году 257,3 тысячи новорожденных являются гражданами Польши, а 15,4 тысячи младенцев родились от родителей-иностранцев.
Другие страны также представлены среди иностранных новорожденных в Польше:
- Беларусь — 775 младенцев;
- Вьетнам — 188 младенца;
- Грузия — 161 младенец;
- Индия — 160 младенцев;
- Россия — 141 младенец;
- Молдова — 111 младенцев.
Имеет ли новорожденный право стать гражданином Польши
Ребенок, рожденный в Польше, имеет право на польское гражданство, только если хотя бы один из его родителей является гражданином страны.
Несмотря на снижение общего уровня рождаемости, число новорожденных от родителей-иностранцев в 2023 году было самым высоким за годы наблюдения.
Напомним, Польша продлила временную защиту для украинских беженцев. В то же время страна сократила действие защиты до 30 июня 2024 года.
Ранее киевляне удивили выбором необычных имен для своего ребенка в 2023 году. Среди популярных имен были: Паулина, Ария, Афина, Нефа, Леслав, Янислав, Ерофей.
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