Стало известно, сколько украинских детей родилось в Польше в 2023 году

Ножки новорожденного на кровати. Фото: ua.depositphotos.com

В 2023 году Польша столкнулась с самыми низкими показателями рождаемости с момента завершения Второй мировой войны. Из 272 тысяч новорожденных, 12,8 тысячи детей родились от украинских родителей, что является рекордом среди иностранцев.

Об этом сообщает издание ukrayina.pl. в четверг, 15 февраля.

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Статистика рождаемости детей в Польше

В 2023 году 257,3 тысячи новорожденных являются гражданами Польши, а 15,4 тысячи младенцев родились от родителей-иностранцев.

Другие страны также представлены среди иностранных новорожденных в Польше:

Беларусь — 775 младенцев;

Вьетнам — 188 младенца;

Грузия — 161 младенец;

Индия — 160 младенцев;

Россия — 141 младенец;

Молдова — 111 младенцев.

Имеет ли новорожденный право стать гражданином Польши

Ребенок, рожденный в Польше, имеет право на польское гражданство, только если хотя бы один из его родителей является гражданином страны.

Несмотря на снижение общего уровня рождаемости, число новорожденных от родителей-иностранцев в 2023 году было самым высоким за годы наблюдения.

Напомним, Польша продлила временную защиту для украинских беженцев. В то же время страна сократила действие защиты до 30 июня 2024 года.

Ранее киевляне удивили выбором необычных имен для своего ребенка в 2023 году. Среди популярных имен были: Паулина, Ария, Афина, Нефа, Леслав, Янислав, Ерофей.