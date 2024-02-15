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Стало известно, сколько украинских детей родилось в Польше в 2023 году

15 февраля 2024 15:16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стало известно, сколько украинских детей родилось в Польше в 2023 году
Ножки новорожденного на кровати. Фото: ua.depositphotos.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В 2023 году Польша столкнулась с самыми низкими показателями рождаемости с момента завершения Второй мировой войны. Из 272 тысяч новорожденных, 12,8 тысячи детей родились от украинских родителей, что является рекордом среди иностранцев.

Об этом сообщает издание ukrayina.pl. в четверг, 15 февраля.

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Статистика рождаемости детей в Польше

В 2023 году 257,3 тысячи новорожденных  являются гражданами Польши, а 15,4 тысячи младенцев родились от родителей-иностранцев. 

Другие страны также представлены среди иностранных новорожденных в Польше: 

  • Беларусь — 775 младенцев;
  • Вьетнам — 188 младенца; 
  • Грузия — 161 младенец;
  • Индия — 160 младенцев; 
  • Россия — 141 младенец;
  • Молдова — 111 младенцев.

Имеет ли новорожденный право стать гражданином Польши

Ребенок, рожденный в Польше, имеет право на польское гражданство, только если хотя бы один из его родителей является гражданином страны. 

Несмотря на снижение общего уровня рождаемости, число новорожденных от родителей-иностранцев в 2023 году было самым высоким за годы наблюдения.

Напомним, Польша продлила временную защиту для украинских беженцев. В то же время страна сократила действие защиты до 30 июня 2024 года. 

Ранее киевляне удивили выбором необычных имен для своего ребенка в 2023 году. Среди популярных имен были: Паулина, Ария, Афина, Нефа, Леслав, Янислав, Ерофей.

 

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