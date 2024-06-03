Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Стало відомо, скільки годин без світла будуть проводити українці взимку arrow

Стало відомо, скільки годин без світла будуть проводити українці взимку

3 червня 2024 23:26
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
По 10 годин без світла — нардеп поділився прогнозом на зиму
Блекаут. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Член парламентського комітету з енергетики Сергій Нагорняк наголосив на необхідності інформування громадян України про майбутні вимкнення світла. Він також спрогнозував, що взимку світло вимикатимуть на 10 годин.

Про це він розповів в ефірі Київ24 у понеділок, 3 червня.

Читайте також:

Відключення світла взимку

"Ситуація наступна, ми з вами маємо розуміти, що об’єктивно… і це найголовніший момент зараз, ще більш головніший, ніж сам тариф на електроенергію… ми маємо сьогодні всі говорити відверто, що підняття тарифу на електроенергію не дасть можливості все одно у 2024 році бути 24 години на добу зі світлом", — зазначив Нагорняк.

Він прогнозує, що частота та тривалість відключень електроенергії взимку залежатимуть від температури повітря.  Він зазначив, що взимку, при температурі -10 градусів, можна очікувати, що українці матимуть електрику приблизно 14 годин на день, а решту 10 годин будуть без світла.

Нагадаємо, нардеп Олег Семінський він закликав знизити споживання електроенергії.

Раніше ми писали, що у Києві та області плануються найжорсткіші обмеження електроенергії серед всіх регіонів України. Світло виключатимуть на 9 годин.

Україна
світло
електроенергія
електропостачання
енергосистема

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня