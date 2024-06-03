По 10 годин без світла — нардеп поділився прогнозом на зиму

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Член парламентського комітету з енергетики Сергій Нагорняк наголосив на необхідності інформування громадян України про майбутні вимкнення світла. Він також спрогнозував, що взимку світло вимикатимуть на 10 годин.

Про це він розповів в ефірі Київ24 у понеділок, 3 червня.

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Відключення світла взимку

"Ситуація наступна, ми з вами маємо розуміти, що об’єктивно… і це найголовніший момент зараз, ще більш головніший, ніж сам тариф на електроенергію… ми маємо сьогодні всі говорити відверто, що підняття тарифу на електроенергію не дасть можливості все одно у 2024 році бути 24 години на добу зі світлом", — зазначив Нагорняк.

Він прогнозує, що частота та тривалість відключень електроенергії взимку залежатимуть від температури повітря. Він зазначив, що взимку, при температурі -10 градусів, можна очікувати, що українці матимуть електрику приблизно 14 годин на день, а решту 10 годин будуть без світла.

Нагадаємо, нардеп Олег Семінський він закликав знизити споживання електроенергії.

Раніше ми писали, що у Києві та області плануються найжорсткіші обмеження електроенергії серед всіх регіонів України. Світло виключатимуть на 9 годин.