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Стало известно, сколько часов без света будут проводить украинцы зимой

3 июня 2024 23:26
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Бригадир София
редактор
По 10 часов без света – нардеп поделился прогнозом на зиму
Блэкаут. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Член парламентского комитета по энергетике Сергей Нагорняк отметил необходимость информирования граждан Украины о предстоящих отключениях света. Он также спрогнозировал, что зимой свет будут выключать на 10 часов.

Об этом он рассказал в эфире Киев24 в понедельник, 3 июня.

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Отключение света зимой

"Ситуация следующая, мы с вами должны понимать, что объективно… и это самый главный момент сейчас, еще более главный, чем сам тариф на электроэнергию… мы должны сегодня все говорить откровенно, что поднятие тарифа на электроэнергию не даст возможности все равно в 2024 году быть 24 часа в сутки со светом", — отметил Нагорняк.

Он прогнозирует, что частота и продолжительность отключения электроэнергии зимой будут зависеть от температуры воздуха. Он отметил, что зимой, при температуре -10 градусов, можно ожидать, что у украинцев будет электричество примерно 14 часов в день, а остальные 10 часов будут без света.

Напомним, нардеп Олег Семинский призвал снизить потребление электроэнергии.

Ранее мы писали, что в Киеве и области планируются жесткие ограничения электроэнергии среди всех регионов Украины. Свет будут выключать на 9 часов.

Украина
свет
электроэнергия
электроснабжение
энергосистема

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