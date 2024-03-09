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Стало відомо, коли пройде наступне засідання "Рамштайну" у Німеччині

9 березня 2024 15:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Стало відомо, коли пройде наступне засідання "Рамштайну" у Німеччині
Міністр оборони США Ллойд Остін та Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У березні очікується 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Стало відомо, що воно відбудеться на авіабазі Рамштайн у Німеччині 19 березня.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу Військово-повітряних сил США в Європі.

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Наступне засідання "Рамштайну" пройде 19 березня

Міністр оборони США Ллойд Остін запросив на засідання "Рамштайну" представників європейських держав, зокрема міністрів оборони та військових командувачів.

"Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", Німеччина, 19 березня 2024 року. Остін знову запросив міністрів оборони і старших військових посадових осіб світу, щоб обговорити кризу в Україні й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 лютого пройшло 19-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Тоді Сирський був вперше присутній на зустрічі.

На засіданні міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна виділить Україні 44 млн доларів на обслуговування винищувачів F-16.

Також ми писали, що Умєров підбив підсумки результатів 19-го засідання "Рамштайну". Україна отримає більше зброї від партнерів та засобів для захисту неба.

США
Німеччина
війна
Україна
оборонна сфера
Ллойд Остін
Рамштайн
Олександр Сирський
Умєров

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