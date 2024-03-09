Стало відомо, коли пройде наступне засідання "Рамштайну" у Німеччині

Міністр оборони США Ллойд Остін та Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: AP

У березні очікується 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Стало відомо, що воно відбудеться на авіабазі Рамштайн у Німеччині 19 березня.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу Військово-повітряних сил США в Європі.

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Міністр оборони США Ллойд Остін запросив на засідання "Рамштайну" представників європейських держав, зокрема міністрів оборони та військових командувачів.

"Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", Німеччина, 19 березня 2024 року. Остін знову запросив міністрів оборони і старших військових посадових осіб світу, щоб обговорити кризу в Україні й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 лютого пройшло 19-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Тоді Сирський був вперше присутній на зустрічі.

На засіданні міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна виділить Україні 44 млн доларів на обслуговування винищувачів F-16.

Також ми писали, що Умєров підбив підсумки результатів 19-го засідання "Рамштайну". Україна отримає більше зброї від партнерів та засобів для захисту неба.