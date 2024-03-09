Стало известно, когда пройдет следующее заседание "Рамштайна" в Германии

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: AP

В марте ожидается 20-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Оно состоится на авиабазе "Рамштайн" в Германии 19 марта.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил США в Европе.

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Следующее заседание "Рамштайна" пройдет 19 марта

Министр обороны США Ллойд Остин пригласил на заседание "Рамштайна" представителей европейских государств, в том числе министров обороны и военных командующих.

"Министр обороны США Ллойд Остин планирует провести личную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн", Германия, 19 марта 2024 года. Остин вновь пригласил министров обороны и старших военных должностных лиц мира, чтобы обсудить кризис в Украине и различные проблемы безопасности, которыми сталкиваются союзники и партнеры США", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 февраля прошло 19-е заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Тогда Сырский впервые присутствовал на встрече.

На заседании министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна выделит Украине 44 млн долларов на обслуживание истребителей F-16.

Также мы писали, что Умеров подвел итоги 19-го заседания "Рамштайна". Украина получит больше оружия от партнеров и средств защиты неба.