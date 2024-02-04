Стало відомо, чи відновлюють росіяни пошкоджений в Криму корвет "Аскольд"

Російський ракетний корвет "Аскольд". Ілюстративне фото: kchf.ru

Сили оборони України у листопаді завдали удару по російському ракетному корвету "Аскольд". Корабель зазнав значних пошкоджень, однак росіяни не поспішають з ремонтом судна та "Аскольд" і далі залишається зруйнованим.

Про це повідомив OSINT-аналітик MT Anderson у Twitter.

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Російський корвет було уражено в Керчі, що в Криму під час атаки по заводу "Залив". Аналітик поширив у мережі супутникові зображення за 2 грудня 2023 року та 30 січня 2024 року. За його словами, знімки майже не відрізняються, що свідчить про те, що окупанти не ремонтують корабель "Аскольд"

Супутникові знімки. Фото: аналітик MT Anderson

"Схоже, що російський флот вважає, що його можна виправити, у які терміни - ось питання, яке ми повинні поставити. Можливо вони нам дадуть відповідь?" — зазначив аналітик.

Скриншот допису аналітика

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму, а саме в Керчі, відбулася атака на судноремонтний завод. Як відомо, малий ракетний корабель "Аскольд" був атакований як мінімум три рази.

Додамо, раніше у мережі показали момент "прильоту" в тимчасово окупованій Керчі. Місцеві над півостровом бачили ракети.ʼ

Також ми писали, що командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук відзначив українських військових за успішні удари по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив", який знаходиться у Керчі. За його словами, удари були завдані саме за допомогою крилатих ракет.