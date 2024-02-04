Стало відомо, чи відновлюють росіяни пошкоджений в Криму корвет "Аскольд"
Сили оборони України у листопаді завдали удару по російському ракетному корвету "Аскольд". Корабель зазнав значних пошкоджень, однак росіяни не поспішають з ремонтом судна та "Аскольд" і далі залишається зруйнованим.
Про це повідомив OSINT-аналітик MT Anderson у Twitter.
Росіяни не ремонтують пошкоджений корвет "Аскольд"
Російський корвет було уражено в Керчі, що в Криму під час атаки по заводу "Залив". Аналітик поширив у мережі супутникові зображення за 2 грудня 2023 року та 30 січня 2024 року. За його словами, знімки майже не відрізняються, що свідчить про те, що окупанти не ремонтують корабель "Аскольд"
"Схоже, що російський флот вважає, що його можна виправити, у які терміни - ось питання, яке ми повинні поставити. Можливо вони нам дадуть відповідь?" — зазначив аналітик.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму, а саме в Керчі, відбулася атака на судноремонтний завод. Як відомо, малий ракетний корабель "Аскольд" був атакований як мінімум три рази.
Додамо, раніше у мережі показали момент "прильоту" в тимчасово окупованій Керчі. Місцеві над півостровом бачили ракети.ʼ
Також ми писали, що командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук відзначив українських військових за успішні удари по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив", який знаходиться у Керчі. За його словами, удари були завдані саме за допомогою крилатих ракет.
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