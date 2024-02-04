Стало известно, восстанавливают ли россияне поврежденный в Крыму корвет "Аскольд"

Российский ракетный корвет "Аскольд". Иллюстративное фото: kchf.ru

Силы обороны Украины в ноябре нанесли удар по российскому ракетному корвету "Аскольд". Корабль получил значительные повреждения, однако россияне не спешат с ремонтом судна и "Аскольд" и дальше остается разрушенным.

Об этом сообщил OSINT-аналитик MT Anderson в Twitter.

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Российский корвет был поражен в Керчи в Крыму во время атаки по заводу "Залив". Аналитик распространил в сети спутниковые изображения за 2 декабря 2023 и 30 января 2024 года. По его словам, снимки почти не отличаются, что свидетельствует о том, что оккупанты не ремонтируют корабль "Аскольд"

Спутниковые снимки. Фото: аналитик MT Anderson

"Похоже, что российский флот считает, что его можно исправить, в какие сроки — вот вопрос, который мы должны задать. Возможно они нам ответят?" — отметил аналитик.

Скриншот поста аналитика

Напомним, во временно оккупированном Крыму, а именно в Керчи, произошла атака на судоремонтный завод. Как известно, малый ракетный корабль "Аскольд" был атакован как минимум три раза.

Добавим, ранее в сети показали момент "прилета" во временно оккупированной Керчи. Местные над полуостровом видели ракеты.

Также мы писали, что командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук отметил украинских военных за успешные удары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив", который находится в Керчи. По его словам, удары были нанесены именно с помощью крылатых ракет.