Сталінський термін — у РФ ув'язнили підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського

Дар'я Трепова на суді. Фото: росЗМІ

Перший Західний окружний військовий суд Санкт-Петербурга виніс вирок Дар'ї Треповій, яку звинувачували у вбивстві російського військового пропагандиста Владлена Татарського. Суд присудив їй ледь не сталінський термін — 27 років позбавлення волі.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу слідкому РФ.

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Як зазначається, разом з нею судили й Дмитра Касінцева, у квартирі якого "Росгвардія" заарештувала Трепову. Йому призначили один рік і дев'ять місяців, тоді як інших "співучасників злочину", Романа Попкова та Юрія Денисова оголосили у "міжнародний розшук" та заочно взяли під варту.

Саму ж Трепову визнали винною в "терористичному акті, скоєному організованою групою", що привело до умисної смерті, а також у "незаконному несенні вибухових пристроїв", скоєному "організованою групою". Касінцева визнали у приховуванні особливо тяжких злочинів. Їй призначили 27 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Перед цим генпрокурор РФ Ігор Краснов вимагав 28 років ув'язнення та 800 тисяч рублів компенсації.

Голова Слідкому РФ Микола Бастрикін на суді заявив, що планування ліквідації Татарського тривала під керівництвом "спецслужб та розвідки України". За це Трепова, нібито, отримала на свій криптогаманець 191 тис. рублів (80,5 тис. гривень), проте доказів та підтвердження цього він не надав.

Вбивство Владлена Татарського — що відомо

Владлен Татарський на окупованій Луганщині з гвинтівкою ГСС "Гвинторіз". Джерело: росЗМІ

Нагадаємо, що торік у квітні у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух, через який пропагандист загинув. Як стало відомо, вибухівка була закладена в гіпсову статуетку, яку Дар'я Трепова принесла в кафе і подарувала "воєнкору".

Затримана Дар'я Трепова на суді. Фото: росЗМІ

Трепова на допиті розповіла свою версію вбивства, та заявила, що за це їй обіцяли місце редактора в одному з медіаресурсів у Києві, проте про саме який медіаресурс йдеться, дівчина не розповіла. Через це Басманний суд Москви обрав їй запобіжний захід у вигляді 60 днів арешту.

Також у мережі з'явилася і біографія Татарського: виявилося, що він перебував у складі бойовиків ЛНР, та грозився "пограбувати" та "повбивати" українців, особливо виплескуючи свою тваринну лють на українських дітей.