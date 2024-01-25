Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Сталінський термін — у РФ ув'язнили підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського arrow

Сталінський термін — у РФ ув'язнили підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського

25 січня 2024 16:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Сталінський термін — у РФ ув'язнили підозрювану у вбивстві пропагандиста Татарського
Дар'я Трепова на суді. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Перший Західний окружний військовий суд Санкт-Петербурга виніс вирок Дар'ї Треповій, яку звинувачували у вбивстві російського військового пропагандиста Владлена Татарського. Суд присудив їй ледь не сталінський термін — 27 років позбавлення волі. 

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу слідкому РФ.

Читайте також:

В Росії ув'язнили Дар'ю Трепову

Як зазначається, разом з нею судили й Дмитра Касінцева, у квартирі якого "Росгвардія" заарештувала Трепову. Йому призначили один рік і дев'ять місяців, тоді як інших "співучасників злочину", Романа Попкова та Юрія Денисова оголосили у "міжнародний розшук" та заочно взяли під варту. 

Саму ж Трепову визнали винною в "терористичному акті, скоєному організованою групою", що привело до умисної смерті, а також у "незаконному несенні вибухових пристроїв", скоєному "організованою групою". Касінцева визнали у приховуванні особливо тяжких злочинів. Їй призначили 27 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.  Перед цим генпрокурор РФ Ігор Краснов вимагав 28 років ув'язнення та 800 тисяч рублів компенсації.

Голова Слідкому РФ Микола Бастрикін на суді заявив, що планування ліквідації Татарського тривала під керівництвом "спецслужб та розвідки України". За це Трепова, нібито, отримала на свій криптогаманець 191 тис. рублів (80,5 тис. гривень), проте доказів та підтвердження цього він не надав.

Вбивство Владлена Татарського — що відомо

Сталінський термін — у РФ ув'язнили підозрювану у вбивстві мілблогера Татарського
Владлен Татарський на окупованій Луганщині з гвинтівкою ГСС "Гвинторіз". Джерело: росЗМІ

Нагадаємо, що торік у квітні у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух, через який пропагандист загинув. Як стало відомо, вибухівка була закладена в гіпсову статуетку, яку Дар'я Трепова принесла в кафе і подарувала "воєнкору". 

Підозрювана у вбивстві Владлена Татарського розповіла свою версію справи
Затримана Дар'я Трепова на суді. Фото: росЗМІ

Трепова на допиті розповіла свою версію вбивства, та заявила, що за це їй обіцяли місце редактора в одному з медіаресурсів у Києві, проте про саме який медіаресурс йдеться, дівчина не розповіла. Через це Басманний суд Москви обрав їй запобіжний захід у вигляді 60 днів арешту.

Також у мережі з'явилася і біографія Татарського: виявилося, що він перебував у складі бойовиків ЛНР, та грозився "пограбувати" та "повбивати" українців, особливо виплескуючи свою тваринну лють на українських дітей. 

суд
вбивство
пропаганда
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі