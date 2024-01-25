Сталинский срок — в РФ заключили в тюрьму подозреваемую в убийстве пропагандиста Татарского

Дарья Трепова в суде. Фото: росСМИ

Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Дарье Треповой , обвиняемой в убийстве российского военного пропагандиста Владлена Татарского. Суд присудил ей чуть ли не сталинский срок – 27 лет лишения свободы.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-службу следкома РФ.

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Как говорится, вместе с ней судили и Дмитрия Касинцева, в квартире которого "Росгвардия" арестовала Трепову. Ему назначили один год и девять месяцев, в то время как других "соучастников преступления", Романа Попкова и Юрия Денисова, объявили в "международный розыск", и заочно заключили под стражу.

Саму же Трепову признали виновной в "террористическом акте, совершенном организованной группой", что привело к преднамеренной смерти, а также в "незаконном несении взрывных устройств", совершенном "организованной группой". Касинцев был признан в сокрытии особо тяжких преступлений. Ее приговорили к 27 годам лишения свободы в колонии строгого режима. До этого генпрокурор РФ Игорь Краснов требовал 28 лет тюремного заключения, и 800 тысяч рублей компенсации.

Глава Следственного комитета РФ Николай Бастрыкин на суде заявил, что планирование ликвидации Татарского продолжалось под руководством "спецслужб и разведки Украины". За это Трепова якобы получила на свой криптокошелек 191 тыс. рублей (80,5 тыс. гривен), однако доказательств и подтверждения этому он не предоставил.

Убийство Владлена Татарского — что известно

Владлен Татарский на оккупированной Луганщине с винтовкой ГСС "Винторез". Источник: росСМИ

Напомним, что в апреле прошлого года в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв, из-за которого пропагандист погиб. Как стало известно, взрывчатка была заложена в гипсовую статуэтку, которую Дарья Трепова принесла в кафе и подарила "военкору".

Задержана Дарья Трепова на суде. Фото: росСМИ

Трепова на допросе рассказала свою версию убийства, и заявила, что за это ей обещали место редактора в одном из медиаресурсов в Киеве, однако о каком медиаресурсе идет речь, девушка не рассказала. Поэтому Басманный суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде 60 дней ареста.

Также в сети появилась и биография Татарского: оказалось, что он находился в составе боевиков ЛНР, и грозился "ограбить" и "убить" украинцев, особенно выплескивая свою ярость на украинских детей.