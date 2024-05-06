США заявили про підтримку контрнаступу України в 2025 році — деталі від ISW

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Представники уряду Сполучених Штатів Америки оголосили про свою готовність підтримати новий контрнаступ Збройних сил України у 2025 році. Зазначається, що для цього Києву необхідно якнайшвидше взяти ініціативу у військових діях, оскільки перевага Росії на фронті у 2024 році може стати ключовим фактором.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Підтримка контрнаступу ЗСУ

Аналітики відомства послалися на публікацію на сторінках видання Financial Times радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, який стверджує про намір України провести контрнаступальну операцію у 2025 році для повернення окупованих російськими військами територій. Це можливо після того, як військова допомога США зупинить подальше просування російських військ у 2024 році.

Представник Білого дому анонсував невелике просування російських військ на невизначений термін і зауважив, що військова допомога США не негайно змінить ситуацію на полі бою в Україні. Салліван також заявив, що американська допомога дозволить українським військам "утримувати лінію фронту" і протистояти російським атакам протягом 2024 року.

"ISW продовжує оцінювати, що знадобиться ще кілька додаткових тижнів, щоб західна зброя та боєприпаси прибули до передових українських підрозділів та почали давати відчутний вплив на полі бою. Прибуття військової допомоги США в Україну, ймовірно, дозволить українським військам стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу", — йдеться у звіті.

Крім того, відомство нагадало про публікацію Financial Times у січні цього року, в якій зазначалося, що офіційні особи США висловлюють підтримку проведення Україною більш "консервативної" "активної оборони" у 2024 році та підготовку до контрнаступу у 2025 році.

"ISW раніше детально доводив, що українська "активна оборона" в 2025 році більш ніж на рік передасть російським військам ініціативу на всьому театрі бойових дій. Це дозволить ворожому командуванню формувати бажані умови, визначаючи час, місце та інтенсивність атак армії РФ. Таким чином, росіяни зможуть контролювати ресурси, які українські війська витрачатимуть впродовж настільки тривалого періоду", — зазначають аналітики.

У звіті зазначено, що один з російських військових блогерів позитивно відреагував на публікацію Financial Times і висловив думку, що окупанти можуть здійснювати авіаудари з планерних бомб по українських позиціях до кінця 2024 року, якщо ЗСУ не планують розпочати контрнаступальну операцію.

В ISW переконані, що тактично суттєве просування російських військ на північний захід від Авдіївки і потенційна загроза російської наступальної операції в Харківській області, безпосередньо пов'язані зі здатністю військ РФ завдавати невибіркових ударів планерними бомбами вздовж лінії фронту, обмеженими й ослабленими українськими оборонними операціями, а також контролем військ агресора над ініціативою на всьому театрі бойових дій.

Аналітики наголосили, що перш ніж ЗСУ зможуть позмагатися за ініціативу на всьому театрі воєнних дій і провести контрнаступальну операцію пізніше у 2024 або 2025 роках, їм доведеться реалізувати низку завдань:

отримати й інтегрувати до передових підрозділів американську військову допомогу;

стабілізувати лінію фронту;

захиститися від прогнозованих літніх російських наступальних операцій;

запобігти оперативно суттєвому просуванню РФ;

вирішити поточні проблеми з людськими ресурсами.

"Здатність України звільнити свою територію і провести контрнаступальні операції, залежить від низки неухвалених рішень на Заході, в Росії та Україні, а будь-які зовнішні спроби нав'язати часові рамки для українських контрнаступальних операцій, ігнорують реальну ситуацію на полі бою", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, Салліван заявив, що Україна має намір розпочати новий контрнаступ у 2025 році. Ймовірно, це станеться після отримання військової допомоги Сполучених Штатів Америки.

Також The Telegraph писав, що минулого літа були очікування, що великий контрнаступ України зможе відкинути російські війська назад і створити передумови для перемоги. Однак цього не сталося через відмову Заходу надати адекватну військову допомогу. Цього року українські військові, ймовірно, не зможуть піти у наступ попри нову допомогу.