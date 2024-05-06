США заявили о поддержке контрнаступления Украины в 2025 году — детали от ISW

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Представители правительства Соединенных Штатов Америки объявили о готовности поддержать новое контрнаступление Вооруженных сил Украины в 2025 году. Отмечается, что для этого Киеву необходимо как можно быстрее взять инициативу в военных действиях, поскольку преимущество России на фронте в 2024 может стать ключевым фактором.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Поддержка контрнаступления ВСУ

Аналитики ведомства сослались на публикацию на страницах издания Financial Times советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, который утверждает о намерении Украины провести контрнаступательную операцию в 2025 году для возвращения оккупированных российскими войсками территорий. Это возможно после того, как военная помощь США остановит дальнейшее продвижение российских войск в 2024 году.

Представитель Белого дома анонсировал небольшое продвижение российских войск на неопределенный срок и отметил, что военная помощь США немедленно изменит ситуацию на поле боя в Украине. Салливан также заявил, что американская помощь позволит украинским войскам "удерживать линию фронта" и противостоять российским атакам в течение 2024 года.

"ISW продолжает оценивать, что понадобится еще несколько дополнительных недель, чтобы западное оружие и боеприпасы прибыли в передовые украинские подразделения и начали давать ощутимое влияние на поле боя. Прибытие военной помощи США в Украину, вероятно, позволит украинским войскам стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу", — говорится в отчете.

Кроме того, ведомство напомнило о публикации Financial Times в январе этого года, где отмечалось, что официальные лица США выражают поддержку проведения Украиной более "консервативной" "активной обороны" в 2024 году и подготовку к контрнаступлению в 2025 году.

"ISW ранее подробно доказывал, что украинская "активная оборона" в 2025 году более чем на год передаст российским войскам инициативу на всем театре боевых действий. Это позволит вражескому командованию формировать желаемые условия, определяя время, место и интенсивность атак армии РФ. Таким образом, россияне смогут контролировать ресурсы, которые украинские войска будут тратить в течение столь длительного периода", — отмечают аналитики.

В отчете указано, что один из российских военных блогеров положительно отреагировал на публикацию Financial Times и высказал мнение, что оккупанты могут осуществлять авиаудары из планерных бомб по украинским позициям до конца 2024 года, если ВСУ не планируют начать контрнаступательную операцию.

В ISW убеждены, что тактически существенное продвижение российских войск к северо-западу от Авдеевки и потенциальная угроза российской наступательной операции в Харьковской области, непосредственно связаны со способностью войск РФ наносить неизбирательные удары планерными бомбами вдоль линии фронта, ограниченными и ослабленными украинскими оборонительными операциями, а также контролем войск агрессора над инициативой на всем театре боевых действий.

Аналитики подчеркнули, что прежде чем ВСУ смогут посоревноваться за инициативу на всем театре военных действий и провести контрнаступательную операцию позже в 2024 или 2025 годах, им придется реализовать ряд задач:

получить и интегрировать в передовые подразделения американскую военную помощь;

стабилизировать линию фронта;

защититься от прогнозируемых летних российских наступательных операций;

предотвратить оперативно существенное продвижение РФ;

решить текущие проблемы с человеческими ресурсами.

"Способность Украины освободить свою территорию и провести контрнаступательные операции, зависит от ряда непринятых решений на Западе, в России и Украине, а любые внешние попытки навязать временные рамки для украинских контрнаступательных операций, игнорируют реальную ситуацию на поле боя", — говорится в отчете.

Напомним, Салливан заявил, что Украина намерена начать новое контрнаступление в 2025 году. По всей вероятности, это произойдет после получения военной помощи Соединенных Штатов Америки.

Также The Telegraph писал, что прошлым летом были ожидания, что большое контрнаступление Украины сможет отбросить российские войска назад и создать предпосылки для победы. Однако этого не произошло из-за отказа Запада предоставить адекватную военную помощь. В этом году украинские военные, вероятно, не смогут пойти в наступление, несмотря на новую помощь.