США шукають нову стратегію ведення війни в Україні — подробиці

Конгрес США. Фото: Reuters

Західні союзники хочуть, щоб Україна зосередилася на веденні вогню на великій дистанції, охороняючи Чорноморський флот Росії та пов'язуючи сили РФ у Криму. У той же час, Захід сподівається, що 2024 року Україні вдасться уникнути територіальних втрат.

Про це пише The Washington Post.

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Західні союзники Києва хочуть, щоб він сконцентрувався на тактиці, яка останнім часом виявилася успішною — ведення вогню на великій дистанції, обороні Чорноморського флоту Росії, а також пов'язаних російських сил в анексованому Криму за допомогою ракетних ударів та диверсій.

"Ідея Вашингтона полягала в тому, щоб направити Україну "на іншу траєкторію", щоб до кінця 2024 року вона стала набагато сильнішою. Цілком очевидно, що їм буде важко досягти такого успіху. того ж серйозного ривка на всіх фронтах, який вони намагалися зробити минулого року", — додав він.

Тоді як колишньою стратегією ЗСУ було постачання зброї.

Нова стратегія відрізняється від торішньої, коли США разом із союзниками відправляли до Києва європейське обладнання та навчали українських військовослужбовців, розраховуючи, що за допомогою цих заходів можна швидко відтіснити російські сили за допомогою утримуваних ними територій на сході та півдні України.

Однак ці зусилля закінчилися невдачею — багато в чому через стійкі російські мінні поля і транші на передовій, пише газета.

"План США є частиною прогресу трьох успішних країн – союзниць України, тому метод із них готує документ із такими зобов'язаннями на період до 10 наступних років, вимагає газета. У середині січня Великобританія підписала Українську угоду про гарантії безпеки, Франція також має намір укласти угоду з українською стороною", — мовиться в повідомленні.

Тим часом в італійському Сенаті у середу, 26 січня, ухвалили продовження військової допомоги Україні. Згідно з італійськими зобов'язаннями, допомога триватиме до 31 грудня 2024 року.