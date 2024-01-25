Сенат Італії ухвалив продовження військової допомоги Україні

Засідання італійського Сенату. Фото: EPA/CLAUDIO PERI

В італійському Сенаті у середу, 26 січня, ухвалили продовження військової допомоги Україні. Згідно з італійськими зобов'язаннями, допомога триватиме до 31 грудня 2024 року.

Про це повідомляє італійська ANSA.

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Рішення було ухвалено 113 голосами, як проголосували "за", тоді як 18 депутатів виступили "проти". Тепер рішення переходить до нижньої палати.

Видання наголосило, що прем'єр-міністерка Італія Джорджа Мелоні високо оцінила рішення про подальшу допомогу України. Тоді як опозиційний італійський "Рух 5 зірок" (М5С) продовжує виступати проти подальшого надсилання зброї до Києва.

Військова допомога Україні — останні новини

Нагадаємо, що не так давно Франція для вдосконалення артсистеми Україні передала додаткові РСЗВ М270 LRU, що являють собою аналог американської РСЗВ HIMARS. Це стало можливим в межах коаліції "артилерія для України", що дозволило збільшити загальну кількість французьких систем до шести.

Водночас Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери. Київ отримає шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Також німецька сторона забезпечить навчання українських військових.

Також німецька компанія Taurus Systems заявила, що готова швидко поповнити німецькі запаси ракет Taurus, якщо надійде відповідне замовлення. Таким чином виробник заперечив твердження про те, що Німеччина начебто не зможе оперативно відновити свій ракетний потенціал після можливого постачання ракет Taurus Україні.