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Сенат Италии одобрил продолжение военной помощи Украине

25 января 2024 22:52
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Илья Рябинин
редактор
Сенат Италии одобрил продолжение военной помощи Украине
Заседание итальянского Сената. Фото: EPA/CLAUDIO PERI
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В итальянском Сенате в среду, 26 января, приняли продление военной помощи Украине. Согласно итальянским обязательствам, помощь продлится до 31 декабря 2024 года.

Об этом сообщает итальянская ANSA.

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Решение было принято 113 голосами, как проголосовали "за", в то время как 18 депутатов выступили "против". Теперь решение переходит в нижнюю палату.

Издание подчеркнуло, что премьер-министр Италия Джорджия Мелони высоко оценила решение о дальнейшей помощи Украины. Тогда как оппозиционное итальянское "Движение 5 звезд" (М5С) продолжает выступать против дальнейшей отправки оружия в Киев.

Военная помощь Украине — последние новости

Напомним, что недавно Франция для совершенствования артсистемы Украине передала дополнительные РСЗО М270 LRU, представляющие собой аналог американской РСЗО HIMARS. Это стало возможным в рамках коалиции "Артиллерия для Украины", что позволило увеличить общее количество французских систем до шести.

В то же время Германия впервые передаст Украине военные вертолеты. Киев получит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. Также немецкая сторона обеспечит обучение украинских военных.

Также немецкая компания Taurus Systems заявила, что готова быстро пополнить немецкие запасы ракет Taurus, если поступит соответствующий заказ. Таким образом, производитель опроверг утверждение о том, что Германия вроде бы не сможет оперативно восстановить свой ракетный потенциал после возможной поставки ракет Taurus Украине.

Италия
военная помощь
Украина
Джорджа Мелони
Сенат

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