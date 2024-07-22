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США перекинули стратегічні бомбардувальники на базу неподалік кордону України

22 липня 2024 17:24
Галина Шподарева - редактор
США перекинули два стратегічні бомбардувальники на базу неподалік України
Американські бомбардувальники прибули до Румунії. Фото: U.S. Air Forces in Europe
Галина Шподарева - редактор

Сполучені Штати Америки розгорнули свої стратегічні бомбардувальники на базі в Румунії, неподалік українського кордону. На 57 авіабазу ВПС Міхая Коґельничану прибули два міжконтинентальні стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress. Мета — посилення безпеки та співпраці з НАТО. 

Про це повідомили у Військово-повітряних силах США в Європі.

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Ці бомбардувальники діятимуть у складі 20 експедиційної бомбардувальної ескадрильї ВПС США та почнуть взаємодіяти з силами НАТО.

"США мають намір працювати разом з нашими союзниками по НАТО та партнерами на східному фланзі, щоб гарантувати наявність у нас навичок об'єднання та можливостей координації, необхідних для підтримки регіональної безпеки, захищеності та стабільності", — сказав генерал ВПС США Джеймс Хеккер.

Як повідомляє норвезьке видання The Barents Observer, американські стратегічні бомбардувальники вперше провели навчальний політ над кордоном Фінляндії та Росії. Літаки B-52, прямуючи на північ до Лапландії, максимально наблизилися до Кольського півострова. Там бомбардувальники зробили коло і повернулися на південь. 

Активність російської авіації

"Пілоти літаків могли бачити майже весь півострів, де розміщені російські ракетні підводні човни, а також аеродром "Олень", з якого регулярно злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС для ударів по Україні", — йдеться в публікації.

Як розповіли у ВПС США, російські винищувачі перехопили американські бомбардувальники, проте це не завадило завершити запланований політ та вирушили на румунську базу.

Регулярні планові розгортання американських стратегічних бомбардувальників демонструють готовність США і НАТО до інтеграції з країнами-членами та партнерами Альянсу, які приймають їх у себе, задля стримування загроз і захисту Альянсу.

Нагадаємо, над акваторією Чорного моря 22 липня було зафіксовано літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Він патрулює повітряний простір біля південних берегів Одещини.

Раніше ми писали, що практика російського флоту в Чорному морі наразі зводиться до міжбазових переходів через загрозу для їхніх бойових кораблів.  Однак із часом українські сили можуть почати контролювати й ті бази окупантів завдяки технічним інноваціям, необхідним на полі бою.

В Бундесвері спрогнозували, коли Росія буде готова до війни з НАТО: за словами генінспектора Бундесверу Карстена Бройєра, підготовка займе у Кремля п'ять років.  

США НАТО Румунія Україна літаки Альянс авіація

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