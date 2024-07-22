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США перебросили стратегические бомбардировщики на базу недалеко от границы Украины

22 июля 2024 17:24
Галина Шподарева - редактор
США перебросили два стратегических бомбардировщика на базу неподалеку от Украины
Американские бомбардировщики прибыли в Румынию. Фото: US Air Forces в Европе
Галина Шподарева - редактор

Соединенные Штаты Америки развернули свои стратегические бомбардировщики на базе в Румынии, недалеко от украинской границы. На 57 авиабазу ВВС Михая Когельничану прибыли два межконтинентальных стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress. Цель — усиление безопасности и сотрудничества с НАТО.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах США в Европе.

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Эти бомбардировщики будут действовать в составе 20 экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США и начнут взаимодействовать с силами НАТО.

"США намерены работать вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами на восточном фланге, чтобы гарантировать наличие у нас навыков объединения и возможностей координации, необходимых для поддержания региональной безопасности, защищенности и стабильности", — сказал генерал ВВС США Джеймс Хеккер.

Как сообщает норвежское издание The Barents Observer, американские стратегические бомбардировщики впервые провели учебный полет над границей Финляндии и России. Самолеты B-52, направляясь на север к Лапландии, максимально приблизились к Кольскому полуострову. Там бомбардировщики сделали круг и вернулись на юг. 

Активность российской авиации

"Пилоты самолетов могли видеть почти весь полуостров, где размещены российские ракетные подводные лодки, а также аэродром "Олень", с которого регулярно взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95МС для ударов по Украине", — говорится в публикации.

Как рассказали в ВВС США, российские истребители перехватили американские бомбардировщики, однако это не помешало завершить запланированный полет и отправились на румынскую базу.

Регулярные плановые развертывания американских стратегических бомбардировщиков демонстрируют готовность США и НАТО к интеграции со странами-членами и партнерами Альянса, которые принимают их у себя, для сдерживания угроз и защиты Альянса.

Напомним, над акваторией Черного моря 22 июля был зафиксирован самолет НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует воздушное пространство у южных берегов Одесской области. 

Ранее мы писали, что практика российского флота в Черном море сводится к межбазовым переходам из-за угрозы для их боевых кораблей. Однако со временем украинские силы могут начать контролировать и те базы оккупантов благодаря техническим инновациям, необходимым на поле боя.

В Бундесвере спрогнозировали, когда Россия будет готова к войне с НАТО: по словам генинспектора Бундесвера Карстена Бройера, подготовка займет у Кремля пять лет.

США НАТО Румыния Украина самолеты Альянс авиация

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