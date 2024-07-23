F-16 літак - США передала Словаччині перші два винищувачі

Літак F-16, який отримала Словаччина. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Словаччина отримала від США два перші літаки F-16. Заплановане постачання затримали на два роки через пандемію коронавірусу і брак чипів.

Про це повідомляє AP.

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Зазначається, що 22 липня Словаччина отримала два з 14 винищувачів F-16 від США. Решту літаків поставлятимуть поступово протягом двох років.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні привітав прибуття F-16 на авіабазу Кучина на заході країни та заявив, що ці літаки "роблять значний внесок у підвищення обороноздатності країни".

"Пеллегріні був прем'єр-міністром у 2018 році, коли уряд підписав угоду на суму 1,8 мільярда доларів щодо закупівлі 14 американських винищувачів F-16 Block 70/72, які мали замінити застарілі радянські літаки МіГ-29", — йдеться у матеріалі.

Видання додало, що за попереднього уряду Словаччина зупинила свої МіГ-29 влітку 2022 року через брак запасних частин і досвіду для їх обслуговування після того, як російські техніки повернулися додому з початком повномасштабної війни в Україні.

Як відомо, минулого року уряд схвалив план надання Україні парку з 13 МіГ-29, ставши другою країною-членом НАТО, яка почула прохання українського уряду про військові літаки для захисту від вторгнення Росії.

У той час, як у Словаччині були відсутні власні літаки, Польща, Чехія, а пізніше й Угорщина, взялися охороняти повітряний простір країни.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща погодилася прискорити передачу винищувачів F-16 для України. Ймовірно, йдеться про логістичні зусилля Польщі щодо постачання Україні літаків з третіх країн — Нідерландів і Данії.

Також ми писали, що, за словами члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давида Арахамії, союзники пообіцяли Україні більше винищувачів F-16, ніж підготували пілотів. Нині постає питання не бортів, а людей.