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США передали в Словакию первые самолеты F-16 — сколько истребителей получила страна

23 июля 2024 10:58
Катерина Османская - Редактор
F-16 самолет - США передала Словакии первые два истребителя
Самолет F-16, полученный Словакией. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
Катерина Османская - Редактор

Словакия получила от США два первых самолета F-16. Запланированные поставки задержали на два года из-за пандемии коронавируса и нехватки чипов. 

Об этом сообщает AP.

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Отмечается, что 22 июля Словакия получила два из 14 истребителей F-16 от США. Остальные самолеты будут поставляться постепенно в течение двух лет.

Президент Словакии Петер Пеллегрини приветствовал прибытие F-16 на авиабазу Кучина на западе страны и заявил, что эти самолеты "вносят значительный вклад в повышение обороноспособности страны".

"Пеллегрини был премьер-министром в 2018 году, когда правительство подписало соглашение на сумму 1,8 миллиарда долларов по закупке 14 американских истребителей F-16 Block 70/72, которые должны были заменить устаревшие советские самолеты МиГ-29", — говорится в материале.

Издание добавило, что при предыдущем правительстве Словакия остановила свои МиГ-29 летом 2022 из-за нехватки запасных частей и опыта для их обслуживания после того, как российские техники вернулись домой с началом полномасштабной войны в Украине.

Как известно, в прошлом году правительство одобрило план предоставления Украине парка из 13 МиГ-29, став второй страной-членом НАТО, услышавшей просьбу украинского правительства о военных самолетах для защиты от вторжения России.

В то время как в Словакии отсутствовали собственные самолеты, Польша, Чехия, а позже и Венгрия, принялись охранять воздушное пространство страны.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша согласилась ускорить передачу истребителей F-16 для Украины. Вероятно, речь идет о логистических усилиях Польши по поставке Украине самолетов из третьих стран — Нидерландов и Дании.

Также мы писали, что, по словам члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давида Арахамии, союзники пообещали Украине больше истребителей F-16, чем подготовили пилотов. Сейчас возникает вопрос не бортов, а людей.

США Словакия самолеты F-16

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