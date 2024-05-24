США оголосять про допомогу Україні на 275 млн доларів, — AP

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Сполучені Штати Америки працюють над підготовкою нового пакету військової допомоги Україні. Про його виділення мають намір оголосити в п'ятницю, 24 травня.

Про це повідомляє AP News у четвер, 23 травня.

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"У п'ятницю Сполучені Штати оголосять про додаткову військову допомогу Україні на суму 275 мільйонів доларів", — зазначає видання.

АР пише, що це буде четвертий транш військової допомоги Україні, відколи Конгрес проголосував за закон про іноземну допомогу Україні. До того ж, йдеться в матеріалі, ця допомога необхідна ЗСУ, щоб зупинити наступ російських загарбників у Харківській області.

"Пакет включає високомобільні артилерійські ракетні системи, або HIMARS, боєприпаси, а також артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм. Додаткові предмети в пакеті допомоги включають протитанкові комплекси Javelin і AT-4, протитанкові міни, тактичні машини, стрілецьку зброю та боєприпаси до цієї зброї", — цитує видання двох американських чиновників.

Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін попередив, що найближчі тижні та місяці стануть вирішальними для України. За його словами, успіх України не лише ключовий для її власної безпеки, а й важливий для стабільності у світі.

Крім того, екскомандувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес зізнався, що в Сполучених Штатах міркують над ініціативою Франції щодо відправки західних військ в Україну.