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США объявят о помощи Украине на 275 млн долларов, — AP

24 мая 2024 02:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США объявят о помощи Украине на 275 млн долларов, — AP
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Соединенные Штаты Америки работают над подготовкой нового пакета военной помощи Украине. О его выделении намерены объявить в пятницу, 24 мая.

Об этом сообщает AP News в четверг, 23 мая.

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"В пятницу Соединенные Штаты объявят о дополнительной военной помощи Украине на сумму 275 миллионов долларов", — отмечает издание.

АР пишет, что это будет четвертый транш военной помощи Украине, когда Конгресс проголосовал за закон об иностранной помощи Украине. К тому же, говорится в материале, эта помощь необходима ВСУ, чтобы остановить наступление российских захватчиков в Харьковской области.

"Пакет включает в себя высокомобильные артиллерийские ракетные системы, или HIMARS, боеприпасы, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм. Дополнительные предметы в пакете помощи включают противотанковые комплексы Javelin и AT-4, противотанковые мины, тактические машины, стрелковое оружие и боеприпасы к этому оружию", — цитирует издание двух американских чиновников.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что ближайшие недели и месяцы станут решающими для Украины. По его словам, успех Украины не только ключевой для ее собственной безопасности, но и важен для стабильности в мире.

Кроме того, экс-командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес признался, что в Соединенных Штатах размышляют над инициативой Франции по отправке западных войск в Украину.

США
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