Перемовини поміж США і РФ: думка Каспарова

Гаррі Каспаров. Фото: FB/Гаррі Каспаров

Поміж США та РФ велися та ведуться різні переговори. Цілком очевидно, що Україні могли пропонувати варіант "Східної та Західної Німеччини".

Тобто прийняти вільну частину країни в НАТО і виділити кошти із конфіскованих російських грошей.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

Ключовою людиною від американців є директор ЦРУ Джозеф Бернс. Без сумніву, саме він дав обіцянку не використовувати американську зброю проти російських об'єктів.

Тому стоїть Кримський міст.

"Очевидно, сторони намагалися досягти якихось домовленостей. Найімовірніше те, що я знаю і що ніколи не спростовувала адміністрація, — це спроба зафіксувати лінію поділу", — уточнив Каспаров.

За його словами, це міг бути варіант "Східної та Західної Німеччини". В якості пряника Захід міг погодитися прийняти неокуповану частину Україну в НАТО і виділити певні кошти із конфіскованих російських грошей.

"Але Путін на це не згоден. Він розуміє: навіщо на це погоджуватись, якщо можна взяти більше. Параліч американської адміністрації означає, що він матиме шанси рухатися далі. А санкції — це вода у решеті", — зауважив політик.

Також, на його думку, переговірником від США може виступати голова ЦРУ Вільям Бернс. Він професійний дипломат, який ще у 90-х виступав проти розширення НАТО. Саме Бернс міг дати обіцянку не використовувати американську зброю проти російських об’єктів. Тому стоїть Кримський міст.

Нагадаємо, на думку колишнього Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймса Ставрідіса, переговори між Україною та Росією можливі після виборів у США.