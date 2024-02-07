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США можуть вести таємні перемовини із РФ — коментар Каспарова

7 лютого 2024 06:36
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Перемовини поміж США і РФ: думка Каспарова
Гаррі Каспаров. Фото: FB/Гаррі Каспаров
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Поміж США та РФ велися та ведуться різні переговори. Цілком очевидно, що Україні могли пропонувати варіант "Східної та Західної Німеччини".

Тобто прийняти вільну частину країни в НАТО і виділити кошти із конфіскованих російських грошей.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

Ключовою людиною від американців є директор ЦРУ Джозеф Бернс. Без сумніву, саме він дав обіцянку не використовувати американську зброю проти російських об'єктів.
Тому стоїть Кримський міст.

"Очевидно, сторони намагалися досягти якихось домовленостей. Найімовірніше те, що я знаю і що ніколи не спростовувала адміністрація, — це спроба зафіксувати лінію поділу", — уточнив Каспаров.

За його словами, це міг бути варіант "Східної та Західної Німеччини". В якості пряника Захід міг погодитися прийняти неокуповану частину Україну в НАТО і виділити певні кошти із конфіскованих російських грошей.

"Але Путін на це не згоден. Він розуміє: навіщо на це погоджуватись, якщо можна взяти більше. Параліч американської адміністрації означає, що він матиме шанси рухатися далі. А санкції — це вода у решеті", — зауважив політик.

Також, на його думку, переговірником від США може виступати голова ЦРУ Вільям Бернс. Він професійний дипломат, який ще у 90-х виступав проти розширення НАТО. Саме Бернс міг дати обіцянку не використовувати американську зброю проти російських об’єктів. Тому стоїть Кримський міст.

Нагадаємо, на думку колишнього Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймса Ставрідіса, переговори між Україною та Росією можливі після виборів у США.

США
війна
переговори
Україна
Росія

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