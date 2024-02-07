Переговоры между США и РФ: мнение Каспарова

Гарри Каспаров. Фото: FB/Гарри Каспаров

Между США и РФ велись и ведутся разные переговоры. Совершенно очевидно, что Украине могли предлагать вариант "Восточной и Западной Германии".

То есть принять свободную часть страны в НАТО и выделить средства из конфискованных российских денег.

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Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал российский оппозиционер Гарри Каспаров.

Ключевым человеком от американцев есть директор ЦРУ Джозеф Бернс. Без сомнения именно он дал обещание не использовать американское оружие против российских объектов.

Поэтому стоит Крымский мост.

"Очевидно, стороны пытались достичь каких-то договоренностей. Скорее всего, то, что я знаю и что никогда не опровергала администрация, — это попытка зафиксировать линию разделения", — уточнил Каспаров.

По его словам, это мог быть вариант "Восточной и Западной Германии". В качестве пряника Запад мог согласиться принять неоккупированную часть Украины в НАТО и выделить определенные средства из конфискованных российских денег.

"Но Путин на это не согласен. Он понимает: зачем соглашаться, если можно взять больше. Паралич американской администрации означает, что у него будут шансы двигаться дальше. А санкции — это вода в решете", — отметил политик.

Также, по его мнению, переговорщиком от США может выступать глава ЦРУ Уильям Бернс. Он профессиональный дипломат, еще в 90-х выступавший против расширения НАТО. Именно Бернс мог дать обещание не использовать американское оружие против российских объектов. Поэтому стоит Крымский мост.

Напомним, по мнению бывшего Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, переговоры между Украиной и Россией возможны после выборов в США.