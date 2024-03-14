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Співпрацювала з окупантами — посадовиці Херсонської облради повідомили про підозру

14 березня 2024 07:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Співпрацювала з окупантами — посадовиці Херсонської облради повідомили про підозру
Заарештована жінка в наручниках. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Депутатці Харківської обласної ради повідомили про підозру в співпраці з російськими окупантами. Жінка під вигаданим ім'ям працювала на ворога.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України в середу, 13 березня.

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За інформацією слідства, у липні 2022 року жінка співпрацювала з ворогом, обійнявши посаду "начальника" у незаконному "Управлении здравоохранения Департамента социальной политики ВГА Херсонской городской территориальной громады". 

"Усвідомлюючи наслідки своєї співпраці із ворогом, жінка використовувала у роботі псевдонім. На посаді виконувала розпорядження окупаційної влади, налагоджувала роботу закладів системи охорони здоров’я за російськими стандартами та протоколами", — йдеться в матеріалах справи. 

Таким чином, посадовиці повідомлено про підозру в колабораційній діяльності та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Депутатка Харківської облради, якій повідомили про підозру
Депутатка Харківської облради, якій повідомили про підозру. Фото: gp.gov.ua

Нагадаємо, що в Києві блогерка-косметолог у соцмережі TikTok називала агресію російських окупантів проти України гібридною війною. Також вимагала компенсацію в держави за нелегкі останні роки життя у столиці. Жінці повідомили про підозру.

Крім того, ми писали, що поліція затримала двох осіб, колишніх службовців філії "Харківгаз", які підозрюються у передачі ворогу важливих картографічних даних газових мереж.

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підозра
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