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Сотрудничала с оккупантами — чиновнику Херсонского облсовета сообщили о подозрении

14 марта 2024 07:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сотрудничала с оккупантами — чиновнику Херсонского облсовета сообщили о подозрении
Арестованная женщина в наручниках. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Депутату Харьковского областного совета сообщили о подозрении в сотрудничестве с российскими оккупантами. Женщина под выдуманным именем работала на врага.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в среду, 13 марта.

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По информации следствия, в июле 2022 года женщина сотрудничала с врагом, вступив в должность "начальника" в незаконном "Управлении здравоохранения Департамента социальной политики ВГА Херсонской городской территориальной общины".

"Осознавая последствия своего сотрудничества с врагом, женщина использовала в работе псевдоним. В должности выполняла распоряжение оккупационных властей, налаживала работу учреждений системы здравоохранения по российским стандартам и протоколам", — говорится в материалах дела.

Таким образом, чиновнику сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности и применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Депутат Харьковского облсовета, которому сообщили о подозрении
Депутат Харьковского облсовета, которому сообщили о подозрении. Фото: gp.gov.ua

Напомним, что в Киеве блогер-косметолог в соцсети TikTok называла агрессию российских оккупантов против Украины гибридной войной. Также потребовала компенсацию у государства за нелегкие последние годы жизни в столице. Женщине сообщили о подозрении.

Кроме того, мы писали, что полиция задержала двух человек, бывших работников филиала "Харьковгаз", подозреваемых в передаче врагу важных картографических данных газовых сетей.

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война в Украине

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