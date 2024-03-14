Сотрудничала с оккупантами — чиновнику Херсонского облсовета сообщили о подозрении
Депутату Харьковского областного совета сообщили о подозрении в сотрудничестве с российскими оккупантами. Женщина под выдуманным именем работала на врага.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в среду, 13 марта.
Что известно о деле депутата Херсонского облсовета, подозреваемого в коллаборационизме
По информации следствия, в июле 2022 года женщина сотрудничала с врагом, вступив в должность "начальника" в незаконном "Управлении здравоохранения Департамента социальной политики ВГА Херсонской городской территориальной общины".
"Осознавая последствия своего сотрудничества с врагом, женщина использовала в работе псевдоним. В должности выполняла распоряжение оккупационных властей, налаживала работу учреждений системы здравоохранения по российским стандартам и протоколам", — говорится в материалах дела.
Таким образом, чиновнику сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности и применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что в Киеве блогер-косметолог в соцсети TikTok называла агрессию российских оккупантов против Украины гибридной войной. Также потребовала компенсацию у государства за нелегкие последние годы жизни в столице. Женщине сообщили о подозрении.
Кроме того, мы писали, что полиция задержала двух человек, бывших работников филиала "Харьковгаз", подозреваемых в передаче врагу важных картографических данных газовых сетей.
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