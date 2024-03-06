Спецпризначенці ГУР воюють в Судані проти найманців ПВК "Вагнер", — The Wall Street Journal
Українські спецпризначенці Головного управління розвідки беруть участь у бойових діях в Судані. Там вони воюють проти повстанців та російських найманців ПВК "Вагнер".
Про це пише The Wall Street Journal у середу, 6 березня.
Спецпризначенці ГУР в Судані
У матеріалі йдеться, що очільника країни генерал-лейтенанта Абдель Фаттах аль-Бурхана у власній резиденції заблокували повстанці.
Після цього він нібито звернувся за допомогою до президента України Володимира Зеленського.
За даними The Wall Street Journal, український лідер погодився відправити в Судан спецпризначенців і мав на те кілька причин, зокрема:
- Сили оборони таємно отримували снаряди від Судану;
- РФ була присутня в Судані у вигляді найманців з ПВК "Вагнер", причетних до видобування золота і підтримки заколотників.
Один з спецпризначенців, який воює в Африці, розповів виданню, що Україна не може перемогти РФ, ведучи бойові дії на "маленькому клаптику землі".
За його словами, саме тому якщо росіяни мають золоті копальні в Судані, "ми повинні зробити їх нерентабельними".
Відомо, що керівник ГУР Кирило Буданов відмовився відповісти у коментарі виданню, чи відправляли військових до Судану, однак обґрунтував можливість такої відправки.
"Ми ведемо повноцінну війну з Росією... У них є підрозділи в різних частинах світу, і ми іноді намагаємося завдати їм удару там", — сказав очільник розвідки.
Раніше видання Kyiv Post оприлюднило ексклюзивне відео, як українські спецпризначенці допитують захоплених російських найманців з ПВК "Вагнер" в Республіці Судан.
Також за даними Інституту вивчення війни, російське Міноборони планує створити військову базу в країнах Африки, куди хоче перекинути найманців ПВК "Вагнер". Таким чином Росія продовжує докладати зусиль, аби розширити російський вплив та поглинання ексоперацій групи "Вагнера" в Африці.
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