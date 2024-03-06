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Спецпризначенці ГУР воюють в Судані проти найманців ПВК "Вагнер", — The Wall Street Journal

6 березня 2024 13:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Спецпризначенці ГУР воюють в Судані проти найманців ПВК "Вагнер", — The Wall Street Journal
Українські спецпризначенці. Ілюстративне фото: na.mil.gov.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські спецпризначенці Головного управління розвідки беруть участь у бойових діях в Судані. Там вони воюють проти повстанців та російських найманців ПВК "Вагнер".

Про це пише The Wall Street Journal у середу, 6 березня.

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У матеріалі йдеться, що очільника країни генерал-лейтенанта Абдель Фаттах аль-Бурхана у власній резиденції заблокували повстанці.

Після цього він нібито звернувся за допомогою до президента України Володимира Зеленського.

За даними The Wall Street Journal, український лідер погодився відправити в Судан спецпризначенців і мав на те кілька причин, зокрема:

  • Сили оборони таємно отримували снаряди від Судану;
  • РФ була присутня в Судані у вигляді найманців з ПВК "Вагнер", причетних до видобування золота і підтримки заколотників.

Один з спецпризначенців, який воює в Африці, розповів виданню, що Україна не може перемогти РФ, ведучи бойові дії на "маленькому клаптику землі".

За його словами, саме тому якщо росіяни мають золоті копальні в Судані, "ми повинні зробити їх нерентабельними".

Відомо, що керівник ГУР Кирило Буданов відмовився відповісти у коментарі виданню, чи відправляли військових до Судану, однак обґрунтував можливість такої відправки.

"Ми ведемо повноцінну війну з Росією... У них є підрозділи в різних частинах світу, і ми іноді намагаємося завдати їм удару там", — сказав очільник розвідки.

Раніше видання Kyiv Post оприлюднило ексклюзивне відео, як українські спецпризначенці допитують захоплених російських найманців з ПВК "Вагнер" в Республіці Судан. 

Також за даними Інституту вивчення війни, російське Міноборони планує створити військову базу в країнах Африки, куди хоче перекинути найманців ПВК "Вагнер". Таким чином Росія продовжує докладати зусиль, аби розширити російський вплив та поглинання ексоперацій групи "Вагнера" в Африці.

Африка
спецоперація
ПВК Вагнера
Судан
ГУР

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