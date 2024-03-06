Спецназовцы ГУР воюют в Судане против наемников ЧВК "Вагнер", — The Wall Street Journal

Украинские спецназовцы. Иллюстративное фото: na.mil.gov.ua

Украинские спецназовцы Главного управления разведки принимают участие в боевых действиях в Судане. Там они воюют против повстанцев и российских наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом пишет The Wall Street Journal в среду, 6 марта.

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В материале говорится, что главу страны генерал-лейтенанта Абдель Фаттах аль-Бурхана в собственной резиденции заблокировали повстанцы.

После этого он якобы обратился за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По данным The Wall Street Journal, украинский лидер согласился отправить в Судан спецназовцев и имел на то несколько причин, в частности:

Силы обороны тайно получали снаряды от Судана;

РФ присутствовала в Судане в виде наемников из ППК "Вагнер", причастных к добыче золота и поддержке мятежников.

Один из спецназовцев, воюющий в Африке, рассказал изданию, что Украина не может победить РФ, ведя боевые действия на "маленьком клочке земли".

По его словам, именно поэтому если у россиян есть золотые прииски в Судане, "мы должны сделать их нерентабельными".

Известно, что руководитель ГУР Кирилл Буданов отказался ответить в комментарии, отправляли ли военных в Судан, однако обосновал возможность такой отправки.

"Мы ведем полноценную войну с Россией... У них есть подразделения в разных частях света, и мы иногда пытаемся нанести им удар там", — сказал глава разведки.

Ранее издание Kyiv Post обнародовало эксклюзивное видео, как украинские спецназовцы допрашивают захваченных российских наемников из ЧВК "Вагнер" в Республике Судан.

Также по данным Института изучения войны, российское Минобороны планирует создать военную базу в странах Африки, куда хочет перебросить наемников ЧВК "Вагнер". Таким образом, Россия продолжает прилагать усилия, чтобы расширить российское влияние и поглощение экс-операций группы "Вагнера" в Африке.