Синоптики дали прогноз на 10 липня і розповіли, де і коли спаде спека в Україні

Дівчата охолоджуються під системою оприскування. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 липня, у п'ятницю Україна нарешті відчує спадання спеки, але в деяких частинах країни температура буде вкрай високою. На заході України очікуються дощ та грози.

Про це 18 липня, у четвер інформує Укргідрометцентр.

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Синоптики прогнозують на сьогодні змінну хмарність, але не очікують значних опадів. Лише у Карпатах і на південному сході можуть пройти короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно буде північно-західним зі швидкістю 5-10 м/с.

У північних та західних регіонах нашої країни, а також на Вінниччині вдень температура сягатиме +25...+30 °С.

В інших частинах України вдень очікується +29...+34 °С. Особливо спекотно буде в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму, де стовпчики термометрів підіймуться до +35...+38 °С.

На Київщині дощу не буде, а денна температура сягне приблизно +30 °С.

Прогноз погоди на 19 липня 2024. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від народного синоптика Наталки Діденко

За її даними, сьогодні найвищі температурні значення прогнозуються сьогодні у південній частині, східних регіонах та в Дніпропетровській області.

Прогноз температури повітря на п'ятницю, 19-го липня, такий:

на заході +25...+29 °С;

на півночі +27...+29 °С;

у центрі +28...+32 °С;

на сході +31...+34 °С,

на Луганщині до +36 °С;

на півдні +32...+36 °С.

У Києві в п'ятницю очікується суха погода з температурою повітря близько +28 °С.

Карта повітряних мас на 19 липня. Джерело: Facebook Наталки Діденко

Раніше ми повідомляли, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.

Також стало відомо, що Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.