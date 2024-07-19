Синоптики дали прогноз на 10 июля и рассказали, где и когда спадет жара в Украине

Девушки охлаждаются под системой опрыскивания. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 19 июля, в пятницу Украина наконец-то почувствует уменьшение жары, но в некоторых частях страны температура будет крайне высокой. На западе Украины ожидается дождь и гроза.

Об этом 18 июля, в четверг сообщает Укргидрометцентр .

Читайте также:

Где будет жара, а где будет прохладно

Синоптики прогнозируют на сегодняшний день переменную облачность, но не ожидают значительных осадков. Лишь в Карпатах и юго-востоке могут пройти кратковременные дожди с грозами. Ветер будет преимущественно северо-западным со скоростью 5-10 м/с.

В северных и западных регионах нашей страны, а также в Винницкой области днем температура будет +25...+30 °С.

В других частях Украины днем ожидается +29...+34°С. Особенно жарко будет в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму, где столбики термометров поднимутся до +35...+38 °С.

В Киевской области дождя не будет, а дневная температура достигнет примерно +30 °С.

Прогноз погоды на 19 июля 2024 года. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от народного синоптика Наталки Диденко

По ее данным, самые высокие температурные значения прогнозируются сегодня в южной части, восточных регионах и в Днепропетровской области.

Прогноз температуры воздуха на пятницу, 19 июля, такой:

на западе +25...+29 °С;

на севере +27...+29 °С;

в центре +28...+32°С;

на востоке +31...+34 °С,

в Луганской области до +36 °С;

на юге +32...+36 °С.

В Киеве в пятницу ожидается сухая погода с температурой воздуха около 28 °С.

Карта воздушных масс на 19 июля. Источник: Facebook Наталки Диденко

Ранее мы сообщали, что в Киеве за три дня зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.

Также стало известно, что Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.