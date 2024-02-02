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Спалах грипу в Ужгороді — школи міста закривають на карантин

2 лютого 2024 19:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Спалах грипу в Ужгороді — школи міста закривають на карантин
Діти в лікарні. Ілюстративне фото: УНІАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Ужгороді стався спалах грипу і епідеміологічна ситуація в місті залишається складною. Керівництво міста ухвалило рішення про закриття на карантин шкіл через зростання захворюваності серед місцевих жителів. Дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.

Про це повідомили в Ужгородській міській раді.

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Зазначається, що карантин в закладах середньої освіти триватиме тиждень від 5 до 9 лютого. Він торкнеться також і художніх та спортивних шкіл, через різке зростання захворюваності на грип та ГРВІ.

"Протягом тижня зареєстровано 1985 випадків захворювань, порівняно із минулим тижнем це більше на 69,5%, також відмічають циркуляцію COVID-19 та грипу типу А і В", — йдеться в повідомленні міської ради.

Стало відомо, що 55% серед усіх хворих складають діти. Рішення про закриття шкіл було прийняте через приріст у два рази захворюваності у дітей віком від 6 до 17 років. 

Також на 36,3% збільшилася кількість госпіталізованих до медичних закладів міста, з них 85% — діти.

"Епідемічна ситуація в Ужгороді на 5 тижні класифікується як епідемія високої інтенсивності з перевищенням епідпорогу на 80,1%", — зазначається в дописі міськради.

Скриншот допису Ужгородської міської ради
Скриншот допису Ужгородської міської ради

Нагадаємо, на Київщині зафіксували зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Найгірша ситуація спостерігається у Бориспільському районі.

Додамо, від початку 2024 року у Львівській області зареєстрували понад 13 тисяч випадків ГРВІ. Особливо підвищений рівень захворюваності спостерігається на території Львівського та Стрийського районів.

школи
карантин
Україна
Ужгород
грип
вірус
епідемія

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