Вспышка гриппа в Ужгороде — школы города закрывают на карантин

Дети в больнице. Иллюстративное фото: УНИАН

В Ужгороде произошла вспышка гриппа и эпидемиологическая ситуация в городе остается сложной. Руководство города приняло решение о закрытии на карантин школ из-за роста заболеваемости среди местных жителей. Детсады будут работать в обычном режиме.

Об этом сообщили в Ужгородском городском совете.

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Отмечается, что карантин в заведениях среднего образования продлится неделю от 5 до 9 февраля. Он коснется также и художественных и спортивных школ из-за резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

"В течение недели зарегистрировано 1985 случаев заболеваний по сравнению с прошлой неделей это больше на 69,5%, также отмечают циркуляцию COVID-19 и гриппа типа А и В", — говорится в сообщении городского совета.

Стало известно, что 55% среди всех больных составляют дети. Решение о закрытии школ было принято из-за прироста в два раза заболеваемости у детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Также на 36,3% увеличилось количество госпитализированных в медицинские учреждения города, из них 85% — дети.

"Эпидемическая ситуация в Ужгороде на 5 неделе классифицируется как эпидемия высокой интенсивности с превышением эпидпорога на 80,1%", — отмечается в сообщении горсовета.

Скриншот поста Ужгородского городского совета

Напомним, в Киевской области зафиксировали рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Наиболее худшая ситуация наблюдается в Бориспольском районе.

Добавим, с начала 2024 года во Львовской области зарегистрировали более 13 тысяч случаев ОРВИ. Особенно повышенный уровень заболеваемости наблюдается на территории Львовского и Стрыйского районов.