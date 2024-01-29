SpaceX з космодромів у США запустила чергові інтернет-супутники Starlink
Компанія SpaceX здійснила запуск у космос двох партій інтернет-супутників Starlink сьогодні, 29 січня. Супутники запускали з різних космодромів у США з різницею у кілька годин.
Про це повідомляє Space.com.
A flash of color and liftoff of Falcon 9! pic.twitter.com/VNDcFcvy4y— SpaceX (@SpaceX) January 29, 2024
SpaceX запустили ще два супутники 29 січня
Так, ракета Falcon 9 із 23 космічними кораблями Starlink була запущена з Космічного центру імені Кеннеді NASA у Флориді, а інший Falcon 9 доставив у космос ще 22 Starlinks з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.
Falcon 9 first stage landing on the Of Course I Still Love You droneship, completing this booster's ninth mission pic.twitter.com/y5kToKzOYt— SpaceX (@SpaceX) January 29, 2024
Відомо, що супутники були розгорнуті на низькій навколоземній орбіті приблизно за годину після запуску.
Зазначається, що від початку року SpaceX провела вже дев’ять запусків. Раніше компанія заявляла про плани щодо здійснення у 2024 році 144 орбітальних місій.
Нагадаємо, що у грудні компанія SpaceX вивела на орбіту ще 23 супутники Starlink.
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