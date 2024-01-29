SpaceX з космодромів у США запустила чергові інтернет-супутники Starlink

Запуск супутників. Фото: Space.com

Компанія SpaceX здійснила запуск у космос двох партій інтернет-супутників Starlink сьогодні, 29 січня. Супутники запускали з різних космодромів у США з різницею у кілька годин.

Про це повідомляє Space.com.

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A flash of color and liftoff of Falcon 9! pic.twitter.com/VNDcFcvy4y — SpaceX (@SpaceX) January 29, 2024

SpaceX запустили ще два супутники 29 січня

Так, ракета Falcon 9 із 23 космічними кораблями Starlink була запущена з Космічного центру імені Кеннеді NASA у Флориді, а інший Falcon 9 доставив у космос ще 22 Starlinks з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Falcon 9 first stage landing on the Of Course I Still Love You droneship, completing this booster's ninth mission pic.twitter.com/y5kToKzOYt — SpaceX (@SpaceX) January 29, 2024

Відомо, що супутники були розгорнуті на низькій навколоземній орбіті приблизно за годину після запуску.

Запуск ракети в космос. Фото: SpaceX

Запуск ракети в космос. Фото: SpaceX

Зазначається, що від початку року SpaceX провела вже дев’ять запусків. Раніше компанія заявляла про плани щодо здійснення у 2024 році 144 орбітальних місій.

Нагадаємо, що у грудні компанія SpaceX вивела на орбіту ще 23 супутники Starlink.

Також ми писали, що NASA вирішило відкласти свою програму Artemis з висадки людей на Місяць. Внаслідок технічних проблем це відбудеться у 2026 році.