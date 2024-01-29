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SpaceX с космодромов в США запустила очередные интернет-спутники Starlink

29 января 2024 10:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
SpaceX с космодромов в США запустила очередные интернет-спутники Starlink
Запуск спутников. Фото: Space.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Компания SpaceX осуществила запуск в космос двух партий интернет-спутников Starlink сегодня, 29 января. Спутники запускали с разных космодромов в США с разницей в несколько часов.

Об этом сообщает Space.com.

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Так, ракета Falcon 9 с 23 космическими кораблями Starlink была запущена из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде, а другой Falcon 9 доставил в космос еще 22 Starlinks с базы космических сил Ванденберга в Калифорнии.

Известно, что спутники были развернуты на низкой околоземной орбите примерно через час после запуска.

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Запуск ракет в космос. Фото: SpaceX
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Запуск ракет в космос. Фото: SpaceX

С начала года SpaceX провела уже девять запусков. Ранее компания заявляла о планах по осуществлению в 2024 году 144 орбитальных миссий.

Напомним, что в декабре компания SpaceX вывела на орбиту еще 23 спутника Starlink.

Также мы писали, что NASA решило отложить свою программу Artemis по высадке людей на Луну. В результате технических проблем это произойдет в 2026 году.

США
космос
спутник
SpaceX

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