Сьогодні в Україні відзначають День єднання — що він символізує

Українці з прапором. Фото: vchasnoua.com

В Україні щороку 16 лютого відзначають День єднання. Символічну дату запровадили у 2022 році напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Що символізує цей день — розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

День єднання в Україні

Взимку 2022 року розвідки країн Європи та США попереджали Україну про заплановане вторгнення Росії та назвали дату — 16 лютого.

Через зростаюче хвилювання суспільства та для підняття морального духу, Володимир Зеленський видав Указ, згідно з яким 16 лютого визначили Днем єднання. Метою цьому стало посилення консолідації українського суспільства та зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання", — сказав тоді президент.

Вже в умовах повномасштабної війни День єднання набув особливого сенсу — показати світу, що Україна як ніколи єдина та попри все буде відстоювати свою незалежність.

Так, в Україні це свято відзначають втретє — в різних населених пунктах підіймають державний прапор та виконують гімн.

Нагадаємо, 28 січня відзначається День затвердження Державного прапора України. В цей день у 1992 році Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий стяг як Державний Прапор України.

Крім того, 22 січня відзначає День Соборності. Цей день покликаний нагадати кожному українцю про важливість свободи та незалежності.