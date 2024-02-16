Сегодня в Украине отмечают День единения — что он символизирует

Украинцы с флагом. Фото: vchasnoua.com

В Украине каждый год 16 февраля отмечают День единения. Символическую дату ввели в 2022 году в преддверии полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Что символизирует этот день — рассказали в материале Новини.LIVE.

День единения в Украине

Зимой 2022 разведки стран Европы и США предупреждали Украину о запланированном вторжении России и назвали дату — 16 февраля.

Из-за растущего волнения общества и для поднятия морального духа Владимир Зеленский издал Указ, согласно которому 16 февраля определили Днем единения. Целью этого стало усиление консолидации общества и укрепление его устойчивости в условиях роста гибридных угроз.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения", — сказал тогда президент.

Уже в условиях полномасштабной войны День единения приобрел особый смысл — показать миру, что Украина как никогда едина и, несмотря ни на что, будет отстаивать свою независимость.

Так, в Украине этот праздник отмечают в третий раз — в разных населенных пунктах поднимают государственный флаг и исполняют гимн.

Напомним, 28 января отмечается День утверждения Государственного флага Украины. В этот день в 1992 году Верховная Рада Украины официально утвердила сине-желтый флаг как Государственный Флаг Украины.

Кроме того, 22 января отмечается День Соборности. Этот день призван напомнить каждому украинцу о важности свободы и независимости.