Окупація Чехословаччини військами СРСР 21 серпня 1968 року — як реагували місцеві

Сьогодні річниця від окупації Чехословаччини радянськими військами — спротив місцевих у фото
Війська Радянського Союзу 21 серпня 1968 року розпочали окупацію Чехословаччини. На територію країни зайшли близько 200 тисяч російських військових.
Про це пише history malva в Instagram.
Окупація Чехословаччини
Так, 56 років тому Радянський Союз здійснив вторгнення військ на територію суверенної Чехословаччини — було задіяно близько 200 тисяч солдатів та від 2000 до 7000 танків. Загалом по всій території держави було розміщено до пів мільйона війська СРСР.
Громадяни безперестанку проводили акції протесту проти окупації Чехословаччини: чехи розміщували плакати на вулицях і площах з гаслами "Окупанти, йдіть додому!", "Іване, вертайся додому", "Назад додому!", "Ми вас не запрошували".
Також проти радянського захоплення виступали й українці — першим встав колишній розвідник Української Повстанської Армії Василь Макух.
5 листопада він з вигуками "Хай живе вільна Україна!", "Геть з окупованої Чехословаччини!" підпалив себе в Києві на Хрещатику.
Читайте Новини.LIVE!