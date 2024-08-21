Окупація Чехословаччини військами СРСР 21 серпня 1968 року — як реагували місцеві

Радянські танки в Чехословаччині. Фото: Instagram/history malva

Війська Радянського Союзу 21 серпня 1968 року розпочали окупацію Чехословаччини. На територію країни зайшли близько 200 тисяч російських військових.

Про це пише history malva в Instagram.

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Так, 56 років тому Радянський Союз здійснив вторгнення військ на територію суверенної Чехословаччини — було задіяно близько 200 тисяч солдатів та від 2000 до 7000 танків. Загалом по всій території держави було розміщено до пів мільйона війська СРСР.

Спротив громадян. Фото: Instagram/history malva

Спротив громадян. Фото: Instagram/history malva

Громадяни безперестанку проводили акції протесту проти окупації Чехословаччини: чехи розміщували плакати на вулицях і площах з гаслами "Окупанти, йдіть додому!", "Іване, вертайся додому", "Назад додому!", "Ми вас не запрошували".

Спротив громадян. Фото: Instagram/history malva

Радянська техніка. Фото: Instagram/history malva

Також проти радянського захоплення виступали й українці — першим встав колишній розвідник Української Повстанської Армії Василь Макух.

Самоспалення Макуха. Фото: hromadske.radio

5 листопада він з вигуками "Хай живе вільна Україна!", "Геть з окупованої Чехословаччини!" підпалив себе в Києві на Хрещатику.

Скриншот допису

Скриншот допису