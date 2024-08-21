Оккупация Чехословакии войсками СССР 21 августа 1968 - как реагировали местные

Советские танки в Чехословакии. Фото: Instagram/history malva

Войска Советского Союза 21 августа 1968 года начали оккупацию Чехословакии. На территорию страны вошли около 200 тысяч российских военных.

Об этом пишет history malva в Instagram.

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Так, 56 лет назад Советский Союз совершил вторжение войск на территорию суверенной Чехословакии — было задействовано около 200 тысяч солдат и от 2 000 до 7 000 танков. В общей сложности по всей территории государства было размещено до полумиллиона войск СССР.

Сопротивление граждан. Фото: Instagram/history malva

Сопротивление граждан. Фото: Instagram/history malva

Граждане беспрестанно проводили акции протеста против оккупации Чехословакии: чехи размещали плакаты на улицах и площадях с лозунгами "Оккупанты, идите домой!", "Иван, возвращайся домой", "Назад домой!", "Мы вас не приглашали".

Сопротивление граждан. Фото: Instagram/history malva

Советская техника. Фото: Instagram/history malva

Также против советского захвата выступали и украинцы — первым встал бывший разведчик Украинской Повстанческой Армии Василий Макух.

Самосожжение Макуха. Фото: hromadske.radio

5 ноября он с криками "Да здравствует свободная Украина!", "Долой из оккупированной Чехословакии!" поджег себя в Киеве на Крещатике.

Скриншот поста

Скриншот поста