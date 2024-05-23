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Сьогодні два роки зі старту ініціативи UNITED24 — Зеленський звернувся до українців

23 травня 2024 18:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
UNITED24 23 травня виповнилося два роки
Президент України Володимир Зеленський з амбасадорами UNITED24. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у четвер, 23 травня, минуло два роки з моменту створення ініціативи UNITED24. Її ідея полягає в об'єднанні якнайбільшої кількості людей з різних країн та континентів.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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"Два роки тому стартувала ідея – ідея об’єднати якнайбільше звичайних людей із різних країн і континентів. Тоді ми вже довели, що вміємо дійсно глобально об’єднувати політичних лідерів і держави. Довели також, що вміємо об’єднуватися самі — українці та українки – так, як дійсно потрібно для захисту України", — зазначив Зеленський.

Він зауважив, що UNITED24 додала нашій державі сили, нашому суспільству — міцності, а людству загалом додала знання, що держави також можуть створювати успішні фандрейзингові платформи, які орієнтовані й на захист загальнолюдських цінностей, і на абсолютно практичну, дієву допомогу державі в час війни. 

"Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто з Україною! Дякую всій команді UNITED24!", — додав Президент.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День морської піхоти та День Героїв. У матеріалі Новини.LIVE розповідали, з чого складається морська піхота ЗСУ, де базується і як воює під час повномасштабної російсько-української війни.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський привітав військових зі святом та наголосив, що з 2014 року і після 24 лютого 2022 року вони демонструють справжній героїзм і стійкість.

Володимир Зеленський
UNITED 24
війна в Україні
країни

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