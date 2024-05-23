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Сегодня два года со старта инициативы UNITED24 — Зеленский обратился к украинцам

23 мая 2024 18:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
UNITED24 23 мая исполнилось два года
Президент Украины Владимир Зеленский с посольствами UNITED24. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в четверг, 23 мая, исполнилось два года с момента создания инициативы UNITED24. Ее идея состоит в объединении наибольшего количества людей из разных стран и континентов.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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"Два года назад стартовала идея — идея объединить как можно больше обычных людей из разных стран и континентов. Тогда мы уже доказали, что умеем действительно глобально объединять политических лидеров и государства. Доказали также, что умеем объединяться сами — украинцы и украинки — так, как действительно нужно для защиты Украины", — отметил Зеленский.

Он отметил, что UNITED24 придала нашему государству силы, нашему обществу — прочности, а человечеству в целом добавила знания, что государства также могут создавать успешные фандрейзинговые платформы, ориентированные на защиту общечеловеческих ценностей, и на абсолютно практическую, действенную помощь государству во время войны.

"Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всей команде UNITED24!", — добавил Президент.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня в Украине отмечают День морской пехоты и День Героев. В материале Новини.LIVE рассказывали, из чего состоит морская пехота ВСУ, где базируется и как воюет во время полномасштабной российско-украинской войны.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с праздником и отметил, что с 2014 и после 24 февраля 2022 они демонстрируют настоящий героизм и стойкость.

Владимир Зеленский
UNITED 24
война в Украине
страны

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