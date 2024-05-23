UNITED24 23 мая исполнилось два года

Президент Украины Владимир Зеленский с посольствами UNITED24. Фото: ОП

В Украине в четверг, 23 мая, исполнилось два года с момента создания инициативы UNITED24. Ее идея состоит в объединении наибольшего количества людей из разных стран и континентов.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Два года с момента запуска UNITED24

"Два года назад стартовала идея — идея объединить как можно больше обычных людей из разных стран и континентов. Тогда мы уже доказали, что умеем действительно глобально объединять политических лидеров и государства. Доказали также, что умеем объединяться сами — украинцы и украинки — так, как действительно нужно для защиты Украины", — отметил Зеленский.

Он отметил, что UNITED24 придала нашему государству силы, нашему обществу — прочности, а человечеству в целом добавила знания, что государства также могут создавать успешные фандрейзинговые платформы, ориентированные на защиту общечеловеческих ценностей, и на абсолютно практическую, действенную помощь государству во время войны.

"Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всей команде UNITED24!", — добавил Президент.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня в Украине отмечают День морской пехоты и День Героев. В материале Новини.LIVE рассказывали, из чего состоит морская пехота ВСУ, где базируется и как воюет во время полномасштабной российско-украинской войны.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с праздником и отметил, что с 2014 и после 24 февраля 2022 они демонстрируют настоящий героизм и стойкость.