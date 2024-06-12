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Соболєв прокоментував інформацію про кримінальну справу по СВЧ проти нього

12 червня 2024 17:14
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Кримінальна справа за СВЧ: коментар Соболєва
Єгор Соболєв. Фото: FB/Єгор Соболєв
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Ексдепутат та діючий військовий ЗСУ Єгор Соболєв спростував інформацію, яку поширили низка ТГ-каналів із посиланням на джерела у Генпрокуратурі про порушену проти нього кримінальну справу самовільного залишення військової частини.

Про це він сказав в коментарі Новини.LIVE.

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"Це мерзотна брехня"

"Я дізнався це від знайомих, які читають такі ТГ-канали. Це мерзотна брехня. Сам би хотів дізнатися, кому і для чого зараз знадобилося поширювати таке лайно", — відповів Соболєв на питання кореспондентки Новини.LIVE про достовірність інформації щодо порушеної кримінальної справи.

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Скріншот месенджеру WhatsApp 

Нагадаємо, у середу 12 червня низка українських телеграм-каналів із посиланням на джерела у Генпрокуратурі повідомила про те, що проти Єгора Соболєва буцімто порушена кримінальна справа через самовільне залишення військової частини (СВЧ).

Мовляв, Соболєв, який з травня 2022 року числиться кулеметником 251-го батальону тероборони, замість виконання бойових задач "проводив свій час на свій розгляд і займався особистими справами". При цьому він отримав зарплатню як при виконанні бойових завдань, тобто більше 100 тис грн на місяць. Все це відбувалося з дозволу тодішнього командира батальйону Сергія Каспрова.

Де служить Єгор Соболєв

Як розповідав Єгор Соболєв в одному зі своїх інтервʼю виданню Бабель в грудні 2023 року, він мобілізувався ще 24 лютого 2022 року. Спершу він охороняв столичний аеропорт "Жуляни", опісля виконував завдання поміж Ірпенем та Бучею.

Згодом Соболєв долучився до проєкту "Дельта" — це система збору інформації про сили ворога, яка допомагає різним підрозділам проводити спільні операції. Станом на грудень 2023 року Єгор воював по напрямку Запоріжжя, а саме керував взводом безпілотників.

6 червня його дружина та відома телеведуча Марічка Падалко розповіла Новини.LIVE, що був період, коли вона рідко бачилася із чоловіком, однак останнім часом спільних зустрічей було більше.

"У загоні Єгора Соболєва, який на війні із перших днів, проходила певна реорганізація, створювалися нові підрозділи, проходили співбесіди із новими бійцями. Наразі він знову на завданні", — розповіла вона на одній із акцій "Азову", куди прийшла разом із 17-річним сином. 

Новини.LIVE також звернулися за коментарем до Офісу генпрокуратури з приводу ймовірності порушення кримінальної справи проти Єгора Соболєва. Відповіді поки не послідувало.

 

війна в Україні
вторгнення
війна
Офіс генерального прокурора
політики
скандал

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