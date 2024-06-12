Уголовное дело по СВЧ: комментарий Соболева

Егор Соболев. Фото: FB/Егор Соболев

Экс-депутат и действующий военный ВСУ Егор Соболев опроверг информацию, распространённую рядом тг-каналов со ссылкой на источники в Генпрокуратуре, о возбужденном против него уголовном деле самовольному покиданию воинской части (СВЧ).

Об этом он сказал в комментарии Новини.LIVE.

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"Это мерзкая ложь"

"Я узнал это от знакомых, читающих такие ТГ-каналы. Это мерзкая ложь. Сам бы хотел узнать кому и для чего сейчас понадобилось распространять такое дерьмо", — ответил Соболев на вопрос корреспондентки Новини.LIVE о достоверности информации о возбужденном уголовном деле.

Скриншот мессенджера WhatsApp

Напомним, в среду 12 июня ряд украинских телеграмм-каналов со ссылкой на источники в Генпрокуратуре сообщили о том, что против Егора Соболева, якобы возбуждено уголовное дело из-за самовольного ухода из воинской части (СВЧ).

Мол, Соболев, с мая 2022 года числится пулеметчиком 251-го батальона терробороны, вместо выполнения боевых задач "проводил свое время на свое рассмотрение и занимался личными делами". При этом он получил зарплату как при выполнении боевых задач, то есть более 100 тыс. грн в месяц. Все это происходило с разрешений тогдашнего командира батальона Сергея Каспрова.

Где служит Егор Соболев

Как рассказывал Егор Соболев в одном из своих интервью изданию Бабель в декабре 2023 года, он мобилизовался еще 24 февраля 2022 года. Сначала он охранял столичный аэропорт "Жуляны", затем выполнял задачи между Ирпенем и Бучей.

Впоследствии Соболев присоединился к проекту "Дельта" - это система сбора информации о силах врага, которая помогает разным подразделениям проводить совместные операции. По состоянию на декабрь 2023 года Егор воевал по направлению Запорожья, а именно руководил взводом беспилотников.

6 июня его жена и известная телеведущая Маричка Падалко рассказала Новини.LIVE, что был период, когда она редко виделась с мужем, однако в последнее время общих встреч было больше.

"В отряде Егора Соболева проходила определенная реорганизация, создавались новые подразделения, проходили собеседования с новыми бойцами. Сейчас он снова на задании", — рассказала она на одной из акций Азов, куда пришла вместе с 17-летним сыном.

Новини.LIVE также обратились за комментарием к Офису генпрокуратуры по поводу вероятности возбуждения уголовного дела против Егора Соболева. Ответа пока не последовало.