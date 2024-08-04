Макрон підтримав хореографа Олімпіади Томаса Джоллі за сміливу церемонію відкриття

Відкриття Олімпіади-2024. Фото: скриншот

Президент Франції Емманюель Макрон заступився за хореографа Томаса Джоллі, який займався церемонією відкриття Олімпійських ігор-2024. Він обурений тим, що його критикують у мережі.

Про це повідомляє DW.

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Макрон наголосив, що французи пишаються церемонією відкриття. За його словами, "сміливе мистецтво" зробило щасливими багатьох людей.

"Франція продемонструвала свою зухвалість з притаманною їй мистецькою свободою", — наголосив Макрон.

Він додав, що пишається Томасом Джоллі.

Що передувало

На церемонії відкриття Олімпіади в Парижі трансгендери зробили пародію на роботу да Вінчі "Таємна вечеря". "Родзинкою" шоу став танець на столі пофарбованого у блакитний колір чоловіка. Потім на церемонії заспівала бородата жінка.

Перформанс з контекстом на відкритті Олімпіади-2024 став приводом для бурхливих обговорень у мережі та викликав реакцію французьких правоконсерваторів від партії Ле Пен, які вважають, що таке шоу образило християн.

"Усім християнам світу, які дивляться церемонію Олімпіади і відчувають себе ображеними цією пародією на Таємну Вечерю, знайте, що це говорить не Франція, а ліва меншість, готова на будь-яку провокацію", — написала депутатка Європарламенту від партії Ле Пен Маріон Марешаль.

Крім того, обурення викликав механічний вершник, який рухався Сеною. Користувачі соцмереж побачили у вершнику описаного в Біблії "коня блідого". У книзі Одкровення говориться, що на цьому коні їхала сама Смерть, і була вона провісником воєн на "четвертій частині землі".