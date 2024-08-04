Макрон поддержал хореографа Олимпиады Томаса Джолли за смелую церемонию открытия

Открытие Олимпиады-2024. Фото: скриншот

Президент Франции Эммануэль Макрон вступился за хореографа Томаса Джолли, который занимался церемонией открытия Олимпийских игр-2024. Он возмущен тем, что его критикуют в сети.

Об этом сообщает DW.

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Макрон подчеркнул, что французы гордятся церемонией открытия. По его словам, "смелое искусство" сделало счастливыми многие люди.

"Франция продемонстрировала свою дерзость с присущей ей художественной свободой", — подчеркнул Макрон.

Он добавил, что гордится Томасом Джолли.

Что предшествовало

На церемонии открытия Олимпиады в Париже трансгендеры показали пародию на работу да Винчи "Тайная вечеря". "Изюминкой" шоу стал танец на столе окрашенного в голубой цвет мужчины. Затем на церемонии спела бородатая женщина.

Перформанс с библейским контекстом на открытии Олимпиады-2024 стал поводом для бурных обсуждений в сети и вызвал реакцию французских правоконсерваторов от партии Ле Пен, которые считают, что такое шоу оскорбило христиан.

"Всем христианам мира, которые смотрят церемонию Олимпиады и чувствуют себя оскорбленными этой пародией на Тайную Вечерю, знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию", — написала депутат Европарламента от партии Ле Пен Марион Марешаль

Кроме того, возмущение вызвал механический всадник, который двигался по Сене. Пользователи соцсетей увидели во всаднике описанного в Библии "коня бледного". В книге Откровение говорится, что на этом коне ехала сама Смерть, и была она предвестником войн на "четвертой части земли".