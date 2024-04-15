Смертоносні та невидимі — СБУ розкрила секрети своїх морських дронів Sea Baby та "Мамай"

Ударний морський дрон Sea Baby. Фото: НТА

Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко заявив, що завдяки цьогорічним покращенням дрон Sea Baby може уразити будь-яку ціль у Чорному морі. До того ж такий безпілотник може перенести близько 1 тонни вибухівки на відстань до 1000 км.

Про це Артем Дехтяренко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" у неділю 14 квітня.

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Які морські дрони використовує СБУ

Речник СБУ наголосив, що Sea Baby-2024 став більш смертоносним за попередні модифікації.

"СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря", — зазначив Дехтяренко.

За його словами, Україна використовує два види морських безпілотників — Sea Baby та Мамай, які зроблені з матеріалу, що поглинає радіохвилі. Це дозволяє їм залишатися невидимими для ворожих систем спостереження.

Ударний морський дрон "Мамай". Фото: СБУ

Особливості дрона Sea Baby

Дехтяренко розповів, що зараз новий Sea Baby проходить всі важливі випробування.

Проєкт було успішно реалізовано, зокрема, завдяки широкому волонтерському збору через платформу United24. За надзвичайно короткий час було зібрано майже 300 млн гривень, які зможуть використати для створення 35 таких дронів.

Завдяки невеликим розмірам та особливостям конструкції дрон "знизу не чує гідроакустика, а зверху його не помічають радіолокаційні станції".

Представник СБУ зазначив, що "сьогодні дрон вартістю 8,5 мільйонів гривень знищує військовий корабель ворога вартістю декілька десятків мільйонів доларів".

Ударний морський дрон Sea Baby. Фото: СБУ

Війна дронів

Нагадаємо, що видання The Washington Post розповіло, як БпЛА впливають на хід війни в Україні. Медіа зазначає, що небо над лінією зіткнення в настільки насичене безпілотниками, що переміщення українських та російських військ без привернення уваги стало майже неможливим.

Також ми писали, що екскомандир Азову Максим Жорін розповів про відкриття школи управління дронами. За його словами, там зможуть навчатися як військові, так і цивільні особи.