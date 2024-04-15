Смертоносные и невидимые — СБУ раскрыла секреты своих морских дронов Sea Baby и "Мамай"

Ударный морской дрон Sea Baby. Фото: НТА

Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявил, что благодаря улучшениям дрон Sea Baby может поразить любую цель в Черном море. К тому же, такой беспилотник может перенести около 1 тонны взрывчатки на расстояние до 1000 км.

Об этом Артем Дехтяренко рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" в воскресенье 14 апреля.

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Какие морские дроны использует СБУ

Спикер СБУ подчеркнул, что Sea Baby-2024 стал более смертоносным, чем предыдущие модификации.

"СБУ может достать цель практически в любой точке Черного моря", — отметил Дехтяренко.

По его словам, Украина использует два вида морских беспилотников — Sea Baby и Мамай, которые сделаны из материала поглощающего радиоволны. Это позволяет им оставаться невидимым для вражеских систем наблюдения.

Ударный морской дрон "Мамай". Фото: СБУ

Особенности дрона Sea Baby

Дехтяренко рассказал, что сейчас новый Sea Baby проходит все важные испытания.

Проект был успешно реализован, в частности, благодаря широкому волонтерскому сбору через платформу United24. За очень короткое время было собрано почти 300 млн гривен, которые смогут использовать для создания 35 таких дронов.

Благодаря небольшим размерам и особенностям конструкции дрон снизу "не слышит гидроакустика, а сверху его не замечают радиолокационные станции".

Представитель СБУ отметил, что "сегодня дрон стоимостью 8,5 миллиона гривен уничтожает военный корабль врага стоимостью несколько десятков миллионов долларов".

Ударный морской дрон Sea Baby. Фото: СБУ

Война дронов

Напомним, что издание The Washington Post рассказало, как БпЛА влияют на ход войны в Украине. Медиа отмечает, что небо над линией столкновения в столь насыщено беспилотниками, что перемещение украинских и российских войск без привлечения внимания стало почти невозможным.

Также мы писали, что экс-командир Азова Максим Жорин рассказал об открытии школы управления дронами. По его словам, там смогут учиться как военные, так и гражданские.