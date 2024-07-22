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Слід російських спецслужб — реакція пропагандистів на вбивство Фаріон

22 липня 2024 18:50
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Вбивство Ірини Фаріон - чи вигідно це росії, реакція пропагандистів
Російська пропагандистка Ольга Скабєєва. Фото: скриншот
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

У Львові попрощалися з Іриною Фаріон, яку вбили у дворі власного будинку. Поліція станом на 22 липня ще не знайшла вбивцю, тому причина замаху невідома. Однак публічно експерти та суспільство обговорюють свої версії, серед яких і слід російських спецслужб. 

Як російські пропагандисти відреагували на вбивство Ірини Фаріон — в добірці Новини.LIVЕ. 

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Вбивство Фаріон — реакція росіян 

Утиски російськомовних на території України одна з головних обговорюваних тем в ефірах російських пропагандистів, адже ідея звільнити "своїх" від страждань стала однією з офіційних причин війни, розпочатої Росією. Саме тому Фаріон на Росії знали, за нею слідкували і не втрачали можливість зацитувати її, коли вона різко висловлювалася проти російської мови.

Цитували її і Скабєєва, і Симоньян, і Соловйов. Всі троє мають свої телеграм-канали мільйонники, де можна прочитати їхні реакції щодо вбивства української екснардепки та мовознавиці Фаріон.

Ольга Скабєєва у своєму ТГ-каналі почала писати про Фаріон ще у 2022 році, називаючи її божевільно. Тоді пропагандистка викладала відео, де Фаріон скаржилася на те, що українці досі говорять російською попри повномасштабне вторгнення. 

А от про загибель Фаріон з'явилися яскраві публікації в ТГ-каналі програми Скабєєвої "60 минут". Там звичні вислови для росіян, і про нацистку, і про агонію режиму Зеленського. 

Скабеева о убийстве Фарион
Новина про замах на вбивство Фаріон в російських пабліках. Фото: скриншот
  • "У Львові підстрелили нацистку Ірину Фаріон, повідомляють місцеві пабліки".
  • "Стрільба у Фаріон у Львові доводить, що навіть сама "патріотична" позиція з метою догодити нацикам не гарантує безпеки. Павуки в банці жеруть один одного. Як правильно встигли помітити деякі українські блогери, які зберегли адекватність — "При ненависному Януковичу у Фаріон все було добре". Чергове свідчення агонії режиму Зеленського. Стара номенклатурниця була фриком, і ставлення до неї було як до хворої, яка не становить реальної небезпеки. У критиці Зе-команди вона навіть у чомусь виступала нашою союзницею. Засуджуємо".
  • "Фаріон все".
Скабеева о убийстве Фарион
Новина про вбивство Фаріон на пропагандистському ТГ-каналі. Фото: скриншот

Не оминув цю подію і Володимир Соловйов. На його каналі є вся хронологія події — від новини про замах до новини про загибель у лікарні. 

"На колишнього депутата української Ради Ірину Фаріон, відому мерзенними антиросійськими висловлюваннями, було вчинено замах у Львові", — перша з новин, яка з'явилася в тг-каналі Соловйова. 

Після смерті Фаріон він цю тему більше для обговорення в ТГ-каналі не порушував. 

Соловьев о убийстве Фарион
Соловйов написав про замах на вбивство Фаріон. Фото: скриншот

Маргарита Симоньян багато про смерть Фаріон не писала, але вся суть російської пропаганди відбивається в її короткому повідомленні:"Ірина Фаріон, яка мріяла про "повну утилізацію" російськомовного населення, утилізована. А там Господь без нас розбереться".

Симоньян прокомментировала гибель Фарион
Симоньян написала про загибель Ірини Фаріон. Фото: скриншот ТГ-каналу пропагандистки 

Нагадаємо, 19 липня у Львові від вогнепального поранення у голову померла відома громадська діячка Ірина Фаріон. У Львові триває спеціальна операція з пошуку нападника. Поліція проводить експертизи та має кілька версій щодо мотиву стрілянини.

Своєю чергою, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України закликав не вірити фейковому фото нібито вбивці професорки та мовознавиці Ірини Фаріон. Нині відповідна світлина хлопця в панамці та окулярах шириться мережею.

вбивство Ольга Скабєєва пропаганда Володимир Соловйов Ірина Фаріон

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