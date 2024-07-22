Убийство Ирины Фарион – выгодно ли это России, реакция пропагандистов

Российская пропагандистка Ольга Скабеева. Фото: скриншот

Во Львове простились с Ириной Фарион, убитой во дворе собственного дома. Полиция по состоянию на 22 июля еще не нашла убийцу, поэтому причина покушения неизвестна. Однако публично эксперты и общество обсуждают свои версии, среди которых и след российских спецслужб.

Как российские пропагандисты отреагировали на убийство Ирины Фарион — в подборке Новини.LIVЕ.

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Убийство Фарион — реакция россиян

Притеснения русскоязычных на территории Украины — одна из главных обсуждаемых тем в эфирах российских пропагандистов, ведь идея освободить "своих" от страданий стала одной из официальных причин войны, начатой Россией. Именно поэтому Фарион в России знали, за ней следили и не упускали возможность зацитировать ее, когда она резко высказывалась против русского языка.

Цитировали ее и Скабеева, и Симоньян, и Соловьев. Все они имеют свои ТГ-каналы миллионники, где можно прочитать их реакции по поводу убийства украинской экс-нардепа и языковеда Фарион.

Ольга Скабеева в своем ТГ-канале начала писать о Фарион еще в 2022 году, называя ее безумной. Тогда пропагандистка выкладывала видео, где Фарион жаловалась на то, что украинцы до сих пор говорят по-русски, несмотря на полномасштабное вторжение.

А вот о гибели Фарион появились яркие публикации в ТГ-канале программы Скабеевой "60 минут". Там привычные высказывания для россиян и о нацистке, и об агонии режима Зеленского.

Новость о покушении на убийство Фарион в российских пабликах. Фото: скриншот

"Во Львове подстрелили нацистку Ирину Фарион, сообщают местные паблики".

"Стрельба в Фарион во Львове доказывает, что даже самая "патриотическая" позиция с целью угодить нацикам не гарантирует безопасности. Пауки в банке жрут друг друга. Как правильно успели подметить некоторые украинские блогеры, сохранившие адекватность, — "При ненавистном Януковиче у Фарион все было хорошо". Очередное свидетельство агонии режима Зеленского. Старая номенклатурщица была фриком, и отношение к ней было как к больной, не представляющей реальной опасности. В критике Зе-команды она даже в чем-то выступала нашей союзницей. Осуждаем".

"Фарион все".

Новость об убийстве Фарион на пропагандистском ТГ-канале. Фото: скриншот

Не обошел это событие и Владимир Соловьев. На его канале есть вся хронология события — от новости о покушении до новости о гибели в больнице.

"На бывшего депутата украинской Рады Ирину Фарион, известную мерзкими антироссийскими высказываниями, было совершено покушение во Львове", — первая из новостей, появившаяся в ТГ-канале Соловьева.

После смерти Фарион он эту тему больше для обсуждения в ТГ-канале не поднимал.

Соловьев написал о покушении на убийство Фарион. Фото: скриншот

Маргарита Симоньян много о смерти Фарион не писала, но вся суть русской пропаганды отражается в ее коротком сообщении: "Мечтавшая о "полной утилизации" русскоязычного населения Ирина Фарион утилизирована. А там Господь без нас разберется".

Симоньян написала о гибели Ирины Фарион. Фото: скриншот ТГ-канала пропагандистки

Напомним, 19 июля во Львове от огнестрельного ранения в голову скончалась известная общественная деятельница Ирина Фарион. Во Львове продолжается специальная операция по поиску нападающего. Полиция проводит экспертизы и имеет несколько версий по мотиву стрельбы.

В свою очередь, Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины призвал не верить фейковому фото якобы убийцы профессора и языковеда Ирины Фарион. Сейчас соответствующая фотография парня в панамке и очках распространяется по сети.