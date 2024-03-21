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Склад ROZETKA попав під обстріл — чи будуть затримки з доставкою

21 березня 2024 15:14
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Склад з товарами ROZETKA попав під російський обстріл — що буде посилками
Наслідки російських ударів по складу ROZETKA. Фото: facebook.com/chechotkin
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Склад інтернет-магазину ROZETKA в Києві постраждав від ракетного обстрілу з боку Росії. Будівля складу разом із товаром та службовий транспорт отримали значні пошкодження.

Про це повідомив співзасновник онлайн-ритейлера Владислав Чечоткін на своїй Facebook-сторінці.

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За його словами, у момент обстрілів 99 працівників ROZETKA перебували в укритті, тому не постраждали.

"Спасибі кожному нашому співробітнику. За мужність, за бажання працювати, за те, що ми рухаємося вперед. Все інше — дрібниці. Побудуємо. Відпрацюємо. Витримаємо", — написав Чечоткін.

За словами спідзасновника ROZETKA, постраждала не лише будівля складу та автомобілі компанії, а ще й товари. Він попередив клієнтів, що через атаку можливі затримки з доставками.

"Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дном, постраждали товари (вибачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо затриматися з доставками)", — розповів бізнесмен.

  • Склад ROZETKA попав під обстріл — чи будуть затримки з доставкою - фото 1
    Наслідки російського удару по складу ROZETKA. Фото: facebook.com/chechotkin
  • Склад ROZETKA попав під обстріл — чи будуть затримки з доставкою - фото 2
    Наслідки російського удару по складу ROZETKA. Фото: facebook.com/chechotkin
  • Склад ROZETKA попав під обстріл — чи будуть затримки з доставкою - фото 3
    Наслідки російського удару по складу ROZETKA. Фото: facebook.com/chechotkin
  • Склад ROZETKA попав під обстріл — чи будуть затримки з доставкою - фото 4
    Наслідки російського удару по складу ROZETKA. Фото: facebook.com/chechotkin
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Що ще треба знати

Нагадаємо, російські окупанти завдали масованого удару по Україні у ніч проти 21 березня, випустивши балістичні та крилаті ракети. Завдяки Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 31 повітряну ціль. Відомо, скільки витратив ворог на масовані обстріли України.

Ми також повідомляли, що умови безкоштовної доставки до власних пунктів видачі інтернет-магазину ROZETKA змінюються. З початку березня клієнти мають доплачувати за цю послугу при замовленнях низької вартості.

Київ
обстріли
магазини
посилки

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