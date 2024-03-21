Склад з товарами ROZETKA попав під російський обстріл — що буде посилками

Наслідки російських ударів по складу ROZETKA. Фото: facebook.com/chechotkin

Склад інтернет-магазину ROZETKA в Києві постраждав від ракетного обстрілу з боку Росії. Будівля складу разом із товаром та службовий транспорт отримали значні пошкодження.

Про це повідомив співзасновник онлайн-ритейлера Владислав Чечоткін на своїй Facebook-сторінці.

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За його словами, у момент обстрілів 99 працівників ROZETKA перебували в укритті, тому не постраждали.

"Спасибі кожному нашому співробітнику. За мужність, за бажання працювати, за те, що ми рухаємося вперед. Все інше — дрібниці. Побудуємо. Відпрацюємо. Витримаємо", — написав Чечоткін.

За словами спідзасновника ROZETKA, постраждала не лише будівля складу та автомобілі компанії, а ще й товари. Він попередив клієнтів, що через атаку можливі затримки з доставками.

"Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дном, постраждали товари (вибачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо затриматися з доставками)", — розповів бізнесмен.

Наслідки російського удару по складу ROZETKA. Фото: facebook.com/chechotkin

Наслідки російського удару по складу ROZETKA. Фото: facebook.com/chechotkin

Наслідки російського удару по складу ROZETKA. Фото: facebook.com/chechotkin

Наслідки російського удару по складу ROZETKA. Фото: facebook.com/chechotkin 1 / 4

Що ще треба знати

Нагадаємо, російські окупанти завдали масованого удару по Україні у ніч проти 21 березня, випустивши балістичні та крилаті ракети. Завдяки Силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 31 повітряну ціль. Відомо, скільки витратив ворог на масовані обстріли України.

Ми також повідомляли, що умови безкоштовної доставки до власних пунктів видачі інтернет-магазину ROZETKA змінюються. З початку березня клієнти мають доплачувати за цю послугу при замовленнях низької вартості.