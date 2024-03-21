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Склад ROZETKA попал под обстрел — будут ли задержки с доставкой

21 марта 2024 15:14
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Склад с товарами ROZETKA попал под российские обстрелы — что будет посылками
Последствия русских ударов по складу ROZETKA. Фото: facebook.com/chechotkin
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Склад интернет-магазина ROZETKA в Киеве пострадал от ракетных обстрелов со стороны России. Здание склада вместе с товаром и служебный транспорт получили серьезные повреждения.

Об этом сообщил соучредитель онлайн-ритейлера Владислав Чечеткин на своей Facebook-странице.

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По его словам, в момент обстрелов 99 работников ROZETKA находились в укрытии, поэтому не пострадали.

"Спасибо каждому нашему сотруднику. За мужество, за желание работать, за то, что мы двигаемся вперед. Все остальное - мелочи. Построим. Отработаем. Выдержим", — написал Чечеткин.

По словам сооснователя ROZETKA, пострадало не только здание склада и автомобили компании, но и товары. Он предупредил клиентов, что из-за атаки возможны задержки с доставками.

"Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном, пострадали товары (простите, пожалуйста, дорогие клиенты, сегодня мы можем задержаться с доставками)", — рассказал бизнесмен.

  • Склад ROZETKA попал под обстрел – будут ли задержки с доставкой - фото 1
    Последствия русского удара по составу ROZETKA. Фото: facebook.com/chechotkin
  • Склад ROZETKA попал под обстрел – будут ли задержки с доставкой - фото 2
    Последствия русского удара по составу ROZETKA. Фото: facebook.com/chechotkin
  • Склад ROZETKA попал под обстрел – будут ли задержки с доставкой - фото 3
    Последствия русского удара по составу ROZETKA. Фото: facebook.com/chechotkin
  • Склад ROZETKA попал под обстрел – будут ли задержки с доставкой - фото 4
    Последствия русского удара по составу ROZETKA. Фото: facebook.com/chechotkin
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Что еще нужно знать

Напомним, российские окупанты нанесли массированный удар по Украине в ночь на 21 марта, выпустив баллистические и крылатые ракеты. Благодаря Силам противовоздушной обороны удалось сбить все 31 воздушную цель. Известно, сколько потратил враг на массированные обстрелы Украины.

Мы также сообщали, что условия бесплатной доставки в собственные пункты выдачи интернет-магазина ROZETKA меняются. С начала марта клиенты должны платить за эту услугу при заказах низкой стоимости.

Киев
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